傳中科院銳鳶無人機升級版 太麻里靶場測試中

中科院在太麻里靶場神祕驗測，軍事專家透過照片研判，應是「銳鳶」無人機升級版。（記者尤聰光／攝影）

台東空軍太麻里靶場過去是空軍炸射訓練模擬機場，近年做為無人機訓練場，海軍海上戰術偵搜大隊接續進駐，中科院也在此進行小型無人機驗測。中科院員工透露，近日確實在進行無人機測試，雖然軍方及中科院不予回應，然而，軍事專家透過照片研判，有可能是中科院進行新機種或是「銳鳶二型」無人機升級版技術性測試，待完成通過後再交由軍方使用。

空軍太麻里靶場位於太麻里溪南端，近一個月附近居民發現靶場氣氛不尋常，有中科院大批人員進駐，不僅跑道邊搭起帳棚，周圍也設置貨櫃遮蔽，靶場周邊架設新監視設備，更有外籍人士搭車進出，戒備森嚴，外傳是疑似美方MQ-9B「死神」無人機測試，也有傳聞是中科院祕密新研發無人機種。

軍事專家、空軍前副司令張延廷指出，太麻里空軍靶場不可能進行MQ-9B無人機測試，因MQ-9B預計2025年交機，且美方不可能把機敏度高的武器裝備在台灣訓練和測試，依民眾提供照片分析，應是中科院正進行無人機驗測，可能是去年首次在台北國防航太 展公開亮相的「銳鳶二型」，由於是升級版應正進行一連串技術性驗測，也不排除新研發的無人機驗測。

張延廷表示，中科院自製的「銳鳶」無人機機身全長19呎，機身高度六呎，承載重量51公斤，升限4572公尺，飛行最大半徑120公里、滯空時間可達十小時，第一代銳鳶服役至今已近16年；中科院2022年展開升級計畫，升級版去年公開亮相，並命名為銳鳶二型。