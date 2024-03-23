我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州就業市場不妙 2月失業率全國最高

莫斯科恐攻至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

傳中科院銳鳶無人機升級版 太麻里靶場測試中

記者尤聰光／台東23日電
中科院在太麻里靶場神祕驗測，軍事專家透過照片研判，應是「銳鳶」無人機升級版。（記者尤聰光／攝影）
中科院在太麻里靶場神祕驗測，軍事專家透過照片研判，應是「銳鳶」無人機升級版。（記者尤聰光／攝影）

台東空軍太麻里靶場過去是空軍炸射訓練模擬機場，近年做為無人機訓練場，海軍海上戰術偵搜大隊接續進駐，中科院也在此進行小型無人機驗測。中科院員工透露，近日確實在進行無人機測試，雖然軍方及中科院不予回應，然而，軍事專家透過照片研判，有可能是中科院進行新機種或是「銳鳶二型」無人機升級版技術性測試，待完成通過後再交由軍方使用。

空軍太麻里靶場位於太麻里溪南端，近一個月附近居民發現靶場氣氛不尋常，有中科院大批人員進駐，不僅跑道邊搭起帳棚，周圍也設置貨櫃遮蔽，靶場周邊架設新監視設備，更有外籍人士搭車進出，戒備森嚴，外傳是疑似美方MQ-9B「死神」無人機測試，也有傳聞是中科院祕密新研發無人機種。

軍事專家、空軍前副司令張延廷指出，太麻里空軍靶場不可能進行MQ-9B無人機測試，因MQ-9B預計2025年交機，且美方不可能把機敏度高的武器裝備在台灣訓練和測試，依民眾提供照片分析，應是中科院正進行無人機驗測，可能是去年首次在台北國防航太展公開亮相的「銳鳶二型」，由於是升級版應正進行一連串技術性驗測，也不排除新研發的無人機驗測。

張延廷表示，中科院自製的「銳鳶」無人機機身全長19呎，機身高度六呎，承載重量51公斤，升限4572公尺，飛行最大半徑120公里、滯空時間可達十小時，第一代銳鳶服役至今已近16年；中科院2022年展開升級計畫，升級版去年公開亮相，並命名為銳鳶二型。

航太

上一則

141年歷史鵝鑾鼻燈塔 升格國定古蹟

下一則

藍批9大法官挺廢死 違88%民意

延伸閱讀

賴清德參訪無人機國家隊 赫見零件「MADE IN CHINA」

賴清德參訪無人機國家隊 赫見零件「MADE IN CHINA」
烏克蘭猖狂猛攻俄煉油廠 美國嚇壞要烏停手 白宮前顧問曝拜登恐懼2事

烏克蘭猖狂猛攻俄煉油廠 美國嚇壞要烏停手 白宮前顧問曝拜登恐懼2事
澳洲加入無人機援烏國際聯盟 荷蘭提供F-16彈藥

澳洲加入無人機援烏國際聯盟 荷蘭提供F-16彈藥
繼中國汽車 美議員要求提高中國無人機關稅

繼中國汽車 美議員要求提高中國無人機關稅

熱門新聞

台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
台灣一名13歲少女與水電工鄧姓男子交往，少女依鄧男要求傳送裸照，並兩度與鄧發生親密性行為，少女母知情後報案提告。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

13歲台灣少女網戀水電工 傳裸照還獻出處女身

2024-03-15 20:03
台立法院長韓國瑜15日依序唱名質詢結果立委都不在，只好宣布休息。綠營不滿質詢權遭「沒收」，向韓抗議。記者葉信菉／攝影

台立法院會質詢 史上首次開天窗

2024-03-15 13:58

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注