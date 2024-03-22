新聞眼／政權交接敏感期 台海情勢勿升溫

立法院外交及國防委員會21日邀國安局長蔡明彥(右)率調查局等情治單位首長列席進行業務報告。(取材自立法院直播)

兩岸情勢備受關注，國防部 長邱國正曾公開表示提心吊膽「睡不好」，但民進黨 當局隨即口徑一致否認；對於美軍是否在金門、澎湖「駐軍」，美台軍方更是雙雙否認。正值政權交接之際，台海情勢風聲鶴唳，任何風吹草動都將影響兩岸和平，美中台三方也都必須謹慎行事。

邱國正日前在立法院表示憂心台海情勢緊張，憂心擦槍走火，引發軒然大波。其後包括國安局、民進黨立委都強調台海局勢沒有異常。外界無法得知邱國正的「憂心」是否為真心話，但從事後執政當局「緊急滅火」的作為來看，民進黨政府的確不希望台海情勢升溫。

過去幾天，美軍是否在台駐軍、蔡總統是否親自登太平島宣示主權，成了美中台三邊的敏感議題。針對所謂「駐軍」問題，其實是台美行之有年的美軍協助台灣軍隊訓練，只是因為美國ＮＤＡＡ實施後，外媒將過去的美軍協訓，解讀美軍在台常態性駐軍。

蔡總統是否應該視察太平島，朝野有不同看法。不過，過去幾年南海地緣政治敏感複雜，不僅牽涉兩岸關係，更攸關美中台以及整體印太情勢穩定。國安單位過去幾天對此低調，也直言現階段不建議蔡總統赴太平島，就是憂心此舉將引發區域動盪。

兩岸關係向來是美中台三方角力，美國印太司令部司令阿基里諾日前表示，大陸正以二戰以來前所未見的規模建設軍事和核武庫，「雄心勃勃」準備在2027年前侵台。美方一方面協助台灣訓練軍隊，一方面也持續提醒中共 武力犯台期程逼近，不論美方的作為是否帶有「政治意涵」，對於台灣與陸方來說，都必須小心謹慎，不應輕易將兩岸情勢升溫。

五二○政權交接前夕，蔡政府與未來的賴政府都想要「維穩」，美中台三方都應該彼此克制，避免台海情勢出現異常。