我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

新聞眼／政權交接敏感期 台海情勢勿升溫

記者 周佑政
立法院外交及國防委員會21日邀國安局長蔡明彥(右)率調查局等情治單位首長列席進行業務報告。(取材自立法院直播)
立法院外交及國防委員會21日邀國安局長蔡明彥(右)率調查局等情治單位首長列席進行業務報告。(取材自立法院直播)

兩岸情勢備受關注，國防部長邱國正曾公開表示提心吊膽「睡不好」，但民進黨當局隨即口徑一致否認；對於美軍是否在金門、澎湖「駐軍」，美台軍方更是雙雙否認。正值政權交接之際，台海情勢風聲鶴唳，任何風吹草動都將影響兩岸和平，美中台三方也都必須謹慎行事。

邱國正日前在立法院表示憂心台海情勢緊張，憂心擦槍走火，引發軒然大波。其後包括國安局、民進黨立委都強調台海局勢沒有異常。外界無法得知邱國正的「憂心」是否為真心話，但從事後執政當局「緊急滅火」的作為來看，民進黨政府的確不希望台海情勢升溫。

過去幾天，美軍是否在台駐軍、蔡總統是否親自登太平島宣示主權，成了美中台三邊的敏感議題。針對所謂「駐軍」問題，其實是台美行之有年的美軍協助台灣軍隊訓練，只是因為美國ＮＤＡＡ實施後，外媒將過去的美軍協訓，解讀美軍在台常態性駐軍。

蔡總統是否應該視察太平島，朝野有不同看法。不過，過去幾年南海地緣政治敏感複雜，不僅牽涉兩岸關係，更攸關美中台以及整體印太情勢穩定。國安單位過去幾天對此低調，也直言現階段不建議蔡總統赴太平島，就是憂心此舉將引發區域動盪。

兩岸關係向來是美中台三方角力，美國印太司令部司令阿基里諾日前表示，大陸正以二戰以來前所未見的規模建設軍事和核武庫，「雄心勃勃」準備在2027年前侵台。美方一方面協助台灣訓練軍隊，一方面也持續提醒中共武力犯台期程逼近，不論美方的作為是否帶有「政治意涵」，對於台灣與陸方來說，都必須小心謹慎，不應輕易將兩岸情勢升溫。

五二○政權交接前夕，蔡政府與未來的賴政府都想要「維穩」，美中台三方都應該彼此克制，避免台海情勢出現異常。

民進黨 國防部 中共

上一則

黑白集／蕭美琴能懂北京想法 搞定兩岸嗎？

下一則

台國安局長蔡明彥：不建議蔡英文總統赴太平島

延伸閱讀

黑白集/誰是在地協力者？不該由邱國正超譯

黑白集/誰是在地協力者？不該由邱國正超譯
邱國正「睡不著」：裝甲兵出身 我像自走砲

邱國正「睡不著」：裝甲兵出身 我像自走砲
新聞眼／綠拉輿論紅線 自己人裡找敵人

新聞眼／綠拉輿論紅線 自己人裡找敵人
台國安局長：無情資顯示台海緊張升高 藍白批口徑不一

台國安局長：無情資顯示台海緊張升高 藍白批口徑不一

熱門新聞

桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以昨天送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影

藍委陳玉珍丟棄逾百箱中國製快篩 羅一鈞提醒2件事

2024-03-14 13:02
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
台灣一名13歲少女與水電工鄧姓男子交往，少女依鄧男要求傳送裸照，並兩度與鄧發生親密性行為，少女母知情後報案提告。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

13歲台灣少女網戀水電工 傳裸照還獻出處女身

2024-03-15 20:03

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域