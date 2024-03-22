台國安局長蔡明彥：不建議蔡英文總統赴太平島

國家安全局長蔡明彥說不建議蔡總統去太平島。(記者林俊良／攝影)

國安局長蔡明彥昨日證實，台灣運補南沙太平島機艦，曾遭中共 機艦騷擾；他說，考量太平島地緣政治、軍事化程度，國安局必須評估總統座機會不會有飛航或維安問題，且此舉會否被國際視為激化南海情勢，在兩個結構性問題無法解決下，現階段不建議總統前往太平島。

針對蔡總統是否登太平島，蔡明彥昨天在立法院外交及國防委員會表示，國安局關切主要有兩個重點，一是區域政治情勢複雜化，蔡總統到太平島去，會被國際社會解讀為是在激化當地緊張情勢，這樣的解讀會否傷害外交利益，須妥善評估。

蔡明彥說，二是南海情勢的軍事化，國際社會對南海自由航行與飛越權有非常多關注，中共在南海地區機艦活動非常頻繁，總統若登太平島，國安局必須評估，總統1600公里航程中，飛航安全與維安問題，若兩個結構性問題無法解決且降低不確定因素，現階段不建議總統前往。

此外，金門兩名迷航釣客漂流到中國大陸獲救，卻因其中胡姓釣客具軍人身分等多重因素，迄今未被送返。金門縣長陳福海今將赴陸委會報備出訪大陸，研商相關事件後續事宜；但國防部 規畫4月在金門沿海實彈射擊，再度挑起對岸敏感神經，地方人士擔心又生變數。

澎湖七美南方10浬處前天傳出大陸漁船越界捕魚，海巡署艦隊分署派遣艦艇掃蕩，在附近海域發現7艘越界漁船，有4艘船名均被抹除，刻意阻擋海巡查緝，由於海象不佳海巡無法登檢，只能採廣播、水砲及鳴笛驅離，越界陸漁船才駛離水域。