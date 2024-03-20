新聞評論／管碧玲招致陸海警來犯 賴清德趕得出去嗎？

蔡英文總統、副總統賴清德日前共同出席「雲林艦交船暨台北艦命名下水聯合典禮」。(記者劉學聖／攝影)

金門翻船事件逾月，兩岸仍未找到善後解方。金馬海域接連發生大陸漁船沉沒、船員落水的意外，兩岸展開聯合救援。更有台金門釣客迷航飄流到福建圍頭，被中國海警救起。兩岸執行人道互助，是各界樂見；但陸方在台水域擴大常態化執法，毫無減緩跡象。尤其，中國海警近日公布在台禁限水域內執法之訊息，距金門島僅3浬。台海巡署被動證實此事，稱曾伴航、廣播驅離及監控；但次日同樣的狀況依舊重演。

中國大陸高調披露常態執法的現況，凸顯翻船事件政治效應持續擴大。台海巡署一開始不設法儘速善後，如今對陸方進入台禁限水域執法，則是束手無策。大陸海警船隻數量與噸位均高於台方，巡查時艦砲砲衣卸下並朝海面；反觀台海巡船艦砲，則仍裹著砲衣。這種情況，和國防部所稱「新版第一擊」，顯有很大差距。

金門翻船事件滿月時，海委會主委管碧玲道歉，陸委會主委邱太三及國安官員也釋出轉圜空間，稱能接受兩岸紅會協商的選項。但國台辦記者會卻強調，「台海不是國際水域」，雙方各唱各調。其後，發生東碇沉船及北竿陸漁民落水事件，台方極力搜救表達善意，緊張氣氛似有轉機。未料，中國海警隨即公布在金門禁限水域執法的訊息，並附航圖及錄影，意在表達台灣當局所謂「禁限水域」並不存在。管碧玲第一時間未妥善處理個別漁船事件，拖到如今，已使金門禁限海域管轄權受損。

大陸海警在金門翻船案後在金廈海域展開「常態化執法」，不時進出台禁限水域，大陸網民則在微博 公布船舶追蹤航圖；台方故作若無其事，亦不回應。陸方在15日藉金門事件滿月公布此事，迫使海巡署證實確有4艘海警船駛入金門禁限水域。東碇船難更暴露，大陸漁民根本就在禁限水域捕魚。對比陸方在台水域擴大執法，海巡署姿態顯得低調而消極。

大陸海上執法的變化，有幾點值得注意：第一，陸方同一組海警船連日在金門禁限水域行動，台海巡只能消極監控，並未執行任何「新版第一擊」。陸方的做法，意圖表達常態化執法並非口頭宣示。大陸海警編隊進入釣魚台 海域巡弋將滿一年，透過全球海上交通追蹤系統宣示管轄權；如今，顯然意圖將此模式複製到金馬及海峽中線東側。

第二，陸海警船艦活動範圍，已從金廈水域擴展至金門南方的禁限水域，航跡圖甚至可見部分船艦接近海峽中線。是否有跨越，目前仍無從得知。但日前大陸漁船敢直闖竹苗海邊台領海內捕魚，應與海警在海峽中線之出沒撐腰有關。

第三，原在釣魚台附近巡查的中國海警艦艇，15日也出現在基隆東北外海，這和2月底海警艦隊進入花蓮港外24浬處情況類似。2月底那3艘陸方艦艇，也負責釣魚台的巡查。海警密集在台東岸海域與釣魚台間航行，這是金門翻船事件後的「新常態」嗎？

前年裴洛西訪台後，中共飛彈飛越台灣上空，人民透過日本防衛省公告才得知。這次，海委會主委管碧玲使金門撞船危機擴大，大陸海警大舉出動侵擾台水域，限縮我海巡執法能量，蔡政府依舊隱瞞實情，台民眾只能從大陸微博得知若干。

當真相都被國安官員蓋牌，難怪賴清德 吹噓，他作總統兩岸最安全。國安局長稱兩岸沒有開戰跡象；但若任陸方壓縮台在台灣海峽的自主空間，就算沒開打也很棘手。一旦主要航道、港口都有陸海警艦隊巡查，台灣的天然氣和原油進口還能暢行無阻嗎？賴清德有答案嗎？(轉載自聯合報社論)