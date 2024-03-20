扁、馬都曾登太平島 學者：蔡英文登島機率低

學者指蔡英文總統登太平島的機率不大。(本報資料照片)

在府黨相繼放話，指登島是讓元首「站上高風險第一線」後，蔡英文 總統幾乎已確定卸任前不會前往。不過回顧過去歷任總統，包括前總統陳水扁和馬英九 ，在卸任前都曾登上過太平島。學者多半認為，站在主權國家立場，對權利聲索應該積極，但以蔡政府過去對南海議題極度淡化的作風，此時要求總統前往太平島，成行機會很低。

台北中國時報導，太平島目前歸屬於高雄市旗津區中興里，2008年1月21日，台空軍C-130運輸機首度降落太平島，並設置「勤務派遣隊」負責機場跑道的維護。時任總統的陳水扁也在當年的2月2日，搭乘C-130運輸機登島主持機場跑道啟用典禮，並在島上題「永保太平」4字，成為中華民國 首位抵達太平島的元首。

8年後，因為菲律賓宣稱太平島是「岩礁」，並向聯合國常設仲裁法院提起仲裁；時任中華民國總統馬英九在仲裁出爐前，2016年1月28日登上太平島發表「南海和平倡議」，提出「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」作為處理南海問題的指導原則。

據了解，府方日前透過涉外人士放話，指稱「目前唯一會對呼籲台灣元首登島表達正面肯定的，恐怕只有北京當局」，民進黨發言人李問也公開批評藍委，在錯誤的時間點要求國家元首前往風險地區，隨著520時間逼近，府黨口徑一致也顯示此事已定案，蔡英文卸任前確定不會登上太平島。

政治大學台灣安全研究中心副主任胡瑞舟表示，經略海洋應是各國重要目標，但蔡總統除了上任之初曾對國際仲裁認為太平島是「礁」非「島」表示異議，此後幾乎提都不提，儼然置身事外。在這種極力淡化、弱化，甚至退縮情況下，要她下決心前往，可能性實在不高。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，總統前往中華民國有效治理的領土，有一定象徵意涵，太平島更可說是台灣參與南海問題的入場券。

以當今局勢，總統前往不至於遭遇真正安全威脅，至於所謂「惹火美方」，應不如想像嚴重。例如中共近日在黃岩島等爭議採取強勢動作，台方對南海問題發聲，對美方而言反而可對中共發揮一定牽制效果。

政大外交系主任吳崇涵說，堅定守護主權常出現所謂「圍棋效應」，就是領導人藉由強調領土主權替自己加分，凝聚國內支持度。然而，目前看來，蔡總統卸任前應該不會積極表態，而會將問題留給賴政府。