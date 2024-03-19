觀察站／大陸回應釣客案 透露兩岸轉圜契機？

金門海巡隊搜尋2失蹤釣客，後來傳出人被中國大陸海警救起。(圖／金門海巡隊提供)

自2月14日大陸漁船翻覆案迄今，兩岸的諸多動作以大陸海警、海監、漁政對金門海域開展各種執法行動最為強硬，但近日也有兩岸共同搜救大陸漁民、台灣釣客的人道舉措，其間大陸官方回應細微變化，透露出態度改變的跡象，似出現兩岸關係轉圜的契機。

以陸方18日救起兩名金門釣客，原定當天中午前將兩人轉交台方，直到晚上國台辦才確認會盡快將人船送返，這可能因為海象天候不佳，也不能排除因其中一人具有軍人身分而遭延長留置。但無論如何，陸方將此案定調為人道援助事件並承諾盡快將人送回，未與陸船翻覆案掛鉤，或將兩名釣客作為談判籌碼，此案應不至於升高兩岸對立。

人道議題是兩岸分治後最早締簽協議的領域，可視為兩岸關係的「樓地板」，即使是兩岸關係極為糟糕的這幾年，以紅十字會為主的人道互動基本都能持續進行。

近日包含金門東碇島水域大陸漁船「閩龍漁61222」6名船員落海、馬祖北竿海域「閩連漁60911」大陸漁民落海、以及金門釣客事件，都出現兩岸合作搜救情況，為大陸所極力批評的「214惡性撞船事件」稍稍緩和了氛圍。

其實在海委會主委管碧玲13日道歉後，大陸態度逐漸釋放出「正能量」。例如對「閩龍漁61222」事件，國台辦僅表示福建方面「將情況通報給台灣中華搜救協會，請其協調力量協助搜救」，未有其餘陳述；但到了「閩連漁60911」事件，國台辦開始提到連江、馬祖一水之隔，相關船隻、船員遇到險情時，雙方向來積極參與救援，展現了兩地同胞守望相助的手足情誼。

至於這次金門釣客案，國台辦則進一步強調「兩岸本是一家人」，海上突發險情時雙方互相救援、守望相助是理所應當，體現了人道主義精神，更彰顯兩岸同胞間的血脈感情。由此陸方善意範圍從「兩地」拓展到了「兩岸」。

台方應把握住陸方釋放善意訊號的契機，將漁船案未解的糾紛，拉近到此一善意的循環中。值此新政府上台之際，這絕非單純的面子問題，更關鍵的是，早日解決漁船案糾紛、讓逝者安息，方能阻斷大陸擴張執法的「口實」，讓金馬海域有望重回平靜、讓更多人睡得著。