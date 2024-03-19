我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺94歲亞裔婦兇手只判5年緩刑 華人社區不滿處分寬鬆

川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

觀察站／大陸回應釣客案 透露兩岸轉圜契機？

記者 廖士鋒、羅印冲
金門海巡隊搜尋2失蹤釣客，後來傳出人被中國大陸海警救起。(圖／金門海巡隊提供)
金門海巡隊搜尋2失蹤釣客，後來傳出人被中國大陸海警救起。(圖／金門海巡隊提供)

自2月14日大陸漁船翻覆案迄今，兩岸的諸多動作以大陸海警、海監、漁政對金門海域開展各種執法行動最為強硬，但近日也有兩岸共同搜救大陸漁民、台灣釣客的人道舉措，其間大陸官方回應細微變化，透露出態度改變的跡象，似出現兩岸關係轉圜的契機。

以陸方18日救起兩名金門釣客，原定當天中午前將兩人轉交台方，直到晚上國台辦才確認會盡快將人船送返，這可能因為海象天候不佳，也不能排除因其中一人具有軍人身分而遭延長留置。但無論如何，陸方將此案定調為人道援助事件並承諾盡快將人送回，未與陸船翻覆案掛鉤，或將兩名釣客作為談判籌碼，此案應不至於升高兩岸對立。

人道議題是兩岸分治後最早締簽協議的領域，可視為兩岸關係的「樓地板」，即使是兩岸關係極為糟糕的這幾年，以紅十字會為主的人道互動基本都能持續進行。

近日包含金門東碇島水域大陸漁船「閩龍漁61222」6名船員落海、馬祖北竿海域「閩連漁60911」大陸漁民落海、以及金門釣客事件，都出現兩岸合作搜救情況，為大陸所極力批評的「214惡性撞船事件」稍稍緩和了氛圍。

其實在海委會主委管碧玲13日道歉後，大陸態度逐漸釋放出「正能量」。例如對「閩龍漁61222」事件，國台辦僅表示福建方面「將情況通報給台灣中華搜救協會，請其協調力量協助搜救」，未有其餘陳述；但到了「閩連漁60911」事件，國台辦開始提到連江、馬祖一水之隔，相關船隻、船員遇到險情時，雙方向來積極參與救援，展現了兩地同胞守望相助的手足情誼。

至於這次金門釣客案，國台辦則進一步強調「兩岸本是一家人」，海上突發險情時雙方互相救援、守望相助是理所應當，體現了人道主義精神，更彰顯兩岸同胞間的血脈感情。由此陸方善意範圍從「兩地」拓展到了「兩岸」。

台方應把握住陸方釋放善意訊號的契機，將漁船案未解的糾紛，拉近到此一善意的循環中。值此新政府上台之際，這絕非單純的面子問題，更關鍵的是，早日解決漁船案糾紛、讓逝者安息，方能阻斷大陸擴張執法的「口實」，讓金馬海域有望重回平靜、讓更多人睡得著。

上一則

大陸海警救落海台灣軍人 2017年就曾發生

下一則

金門釣客迷航 原定昨送回 陸放人一度生變

延伸閱讀

金門釣客迷航漂流到對岸 台灣搶救 中國放人一度生變

金門釣客迷航漂流到對岸 台灣搶救 中國放人一度生變
金門2落海釣客找到了 被福建搜救單位救起、將送回金門

金門2落海釣客找到了 被福建搜救單位救起、將送回金門
金門2釣客搭波特船出海釣魚失聯 海巡漏夜搜尋

金門2釣客搭波特船出海釣魚失聯 海巡漏夜搜尋
陸海警船連日入金門禁限制水域 雙方廣播喊話

陸海警船連日入金門禁限制水域 雙方廣播喊話

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以昨天送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影

藍委陳玉珍丟棄逾百箱中國製快篩 羅一鈞提醒2件事

2024-03-14 13:02

超人氣

更多 >
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人