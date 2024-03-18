美加空軍子弟返台 蔡英文接見盼替台灣在海外發聲

蔡英文總統18日接見「中華民國113年旅美加空軍子弟返台致敬參訪團」。(圖／總統府提供)

蔡英文 總統18日上午表示，台灣近年推動各項國防改革，在國防自主上逐漸看見成果。國軍積極和國際上民主夥伴，加強交流合作，汲取實戰經驗，用行動告訴全世界，守護國家的決心。

蔡英文18日上午接見旅美加空軍子弟返台致敬參訪團，她期盼訪團可以分享國際上的經驗，繼續替台灣發聲，協助政府推動外交工作，共同為國家努力。

中華民國 空軍子弟學校旅美加校友聯誼會團長、僑務諮詢委員楊賢怡，上午率領參訪團拜會蔡英文，僑委會副委員長阮昭雄陪同，總統府秘書長林佳龍也在座。

蔡英文表示，今年是空軍子弟學校建校90周年，大家從海外帶了珍藏的照片和文物，返台參加90周年特展。很期待這個展覽，可以讓更多國人朋友了解空軍的歷史。

蔡英文指出，旅美加校友聯誼會除了在海外舉辦空軍特展、出版軍史書籍，每年國慶日舉辦升旗典禮等活動，凝聚僑界向心力，也替台灣做外交，讓台美民間有更多元的文化交流。

蔡英文說，台灣和美國無論在經貿、產業、外交，都有更緊密互動，台美之間的堅實友誼，也需要每人持續努力，讓區域安全獲得正向發展。

蔡英文表示，過去幾年台灣推動各項國防改革，在國防自主也逐漸看見成果。台灣自製勇鷹號交機27架，國艦國造的海鯤軍艦完成下水典禮。國軍積極和國際上民主夥伴，加強交流合作，汲取實戰經驗，用行動告訴全世界守護國家的決心。

蔡英文說，僑委會安排國防部 、空軍司令部及多個空軍基地拜會行程，讓訪團了解國防改革成果。也希望大家繼續做台灣在海外的麥克風，替台灣發聲，協助政府推動外交工作，共同為國家努力。