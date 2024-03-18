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國造潛艦後7艘 傳賴清德主張一次做完

台灣新聞組／台北18日電
蔡英文總統、副總統賴清德日前共同出席「雲林艦交船暨台北艦命名下水聯合典禮」。(記者劉學聖／攝影)
蔡英文總統、副總統賴清德日前共同出席「雲林艦交船暨台北艦命名下水聯合典禮」。(記者劉學聖／攝影)

總統蔡英文與副總統賴清德3月9日出席海巡署雲林艦交船、台北艦命名典禮，蔡賴兩人會後祕密視察首艘原型艦海鯤號，據台北中國時報報導，知情官員透露，賴清德在聽取機密簡報後，表達全力支持潛艦國造，並表示7艘後續艦應一次做好，不必分批建造，形同後續量產政策拍板定案。

據報導，該行程為賴清德首次到台船公司海昌廠視察潛艦，擔任潛艦國造召集人的國安會諮詢委員黃曙光，與台船副總經理蔡坤宗向蔡、賴簡報。黃曙光指出，7艘後續艦規畫，可以「3+2+2」艘，或「2+3+2」艘等分批建造方案。蔡、賴即將於5月20日交接，蔡英文說，應交予賴清德決定，賴清德當場明確指示，「要做，就一次做完」。

中央社報導，台船董事長鄭文隆當日陪同蔡賴二人，視導正在進行泊港測試（HAT）的海鯤號潛艦。鄭文隆日前受訪指出，HAT共有6大項目，分別是浮航測試、電力系統測試、戰鬥系統測試、儎台測試第1、2、3階段，主要概括油、電、水、氣、控制系統等88個細項，HAT以安全為重，沒有時間表，但以專案管理角度考量，HAT的測試時程預計至4月底。

此外，關於五二○之後的繼任國防部長人選，據梅花新聞網報導，黃曙光、李喜明及國安會秘書長顧立雄，都是外界猜測的可能人選。

據報導，海軍出身的黃曙光，也是「海鯤號」潛艦國造的召集人，對於未來潛艦續建有關鍵性的角色，未來賴清德繼續推動「潛艦國造」，由黃曙光擔任國防部長是合理的解釋。

報導說，前參謀總長李喜明也是海軍潛艦艦長出身，是潛艦的另一推手。他是「不對稱性」戰爭的主要推動者，建議台灣海軍應該部署大量小型艦艇，使用在台灣海峽周邊，讓潛在的對手根本沒辦法把所有的小型目標摧毀，以目前台灣海軍的建軍目標，和李喜明的設計不謀而合。

至於顧立雄則是政治任命，和國防部的背景關係並不密切。

賴清德 國防部 蔡英文

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