太平島碼頭整建啟用 蔡卸任前是否登島受矚目

耗資新台幣17億餘元的「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」，18日舉行完工啟用儀式。先遣人員17日下午已抵達太平島，但軍方及海巡對於主持儀式官員層級都保密。(取自Google Earth)

海巡署「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」今天舉行完工啟用儀式，先遣人員日前搭乘海巡苗栗艦出發，昨天下午已抵達太平島，軍方官員也受邀出席。對於今天主持儀式官員層級，海巡署與軍方都保密。

太平島機場於2007年底完工後，陳水扁、馬英九均在總統任內登上太平島，並分別提出「南沙倡議」與「南海和平倡議」。近年南海成為全球地緣政治攻防的熱區，中國大陸海警與菲律賓船隻月初發生碰撞，讓南海局勢升高至近期高點。

蔡英文 總統即將在兩個月後卸任，外界關切蔡總統是否會在卸任前登上太平島宣示中華民國 主權。根據總統府發布的行程預告，蔡總統今天上午9時出席「永續台灣第4屆國際高峰會」、下午3時出席教育部活動，並未安排太平島行程。總統府發言人林聿禪表示，總統的公開行程若有排定，會循例發布行程通知。

前總統馬英九今年初發文支持蔡總統登上太平島，馬英九說：「無論是那一位總統登島，都是涉及國家領土主權，也必須是為了整個南海的和平。」

海巡苗栗艦上周五自高雄港出發，搭載協助完工儀式的先遣人員，昨天下午抵達太平島，準備參加今天舉行的「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」完工啟用儀式。軍方官員也應邀觀禮。

解放軍高度關注太平島周邊情勢，據了解，國軍、海巡聯合情監偵系統，昨天下午在苗栗艦接近太平島水域時，曾偵獲解放軍54A型、舷號530的飛彈護衛艦徐州艦，出現在太平島30浬外水域，但未趨太平島陸域。

太平島碼頭整修工程完工，對軍方有幾個重要意義。官員說，一則島上部署岸電、岸水與油料補給設施，有助未來海軍大型艦艇靠泊延長留駐時間；港區新完成的新式港灣防湧閘門，軍方表達高度興趣，將記錄觀察設施在南沙知名強勁湧浪下的運作情況，作為港灣建設參考。

進一步整建太平島碼頭，是民進黨 「國防政策藍皮書第八號報告」中「人道救助與災害防救」篇的主張，蔡英文當選總統前說，民進黨將精進國軍與海巡署執行海外人道救援與災害防救任務的能量，規畫將太平島建設成為海外人道救援，與災害防救任務的前置基地。

蔡英文總統兩個月後將卸任，是否會在五二○前登上太平島引發各界關注。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，尊重總統府的安排和評估，要去或不去，都是總統的決定，民進黨團沒有評論；國民黨立委翁曉玲說，蔡英文八年任期卻從未登島，實在說不過去，真的重視中華民國主權與治權，應去巡視。

成功大學海洋科技與事務研究所助理教授施義哲昨表示，蔡總統卸任前若能登太平島，某種程度上能間接地宣示領導人在海域安全、人道救援、資源保育的維護上的決心，尤其近期在海域安全議題敏感的時刻，此舉能凸顯對於海域安全的捍衛精神。

施義哲說，蔡總統若未能上島，可以理解某種程度上可能是基於現階段的外在政治環境，降低台灣政治環境的敏感度；但未來在政治環境改善的條件下，總統還是會有機會上島宣示南海主權。

翁曉玲表示，蔡英文為三軍統帥，如果真正重視中華民國主權與治權，便應該去巡視太平島；國家領導人登島巡視、慰勞海巡官兵，才能激起大家的愛國之心。

民眾黨立委林國成表示，大家都知道海巡駐軍在太平島，既然是中華民國的固有疆土，蔡總統在卸任以前去做巡視剪綵，「樂觀其成」。