大屋頂下／從八田與一史觀 回到蔣經國史觀

兩岸正在等待五二○開啟新局之際，金門發生覆船，弄得氣氛很糟。但覆船只是偶發的局部事件，不免有針鋒相對的操作；兩岸新局則應當瞻矚遠大，須有跳出現實綑綁的器識。

在總統大選期間，中共 與賴清德 間常有相當尖銳的言語交鋒，但在開票揭曉後，雙方的互動就顯得相對節制。在兩會期間，政協涉台報告止於「助推兩岸融合發展」，國務院歸結在「推動兩岸和平發展／深化兩岸融合發展」，習近平則以「不斷壯大反獨促統力量，共同推進祖國和平統一進程」定調，王毅則說「繼續以最大誠意爭取和平統一前景，底線就是絕不允許台灣從中國分裂出去」。

這些言語的主調是「和平發展／融合發展／和平統一前景／和平統一進程」等，相較於選季的尖銳語境，可謂顯現出一種和平、節制、保留、觀察及斟酌的空間與氛圍，至少與有人認為中共必在選後立即掀桌翻臉的預言迥然而異。

兩會涉台談話的這個體系，與上周《大屋頂下》所說「不獨／不武」的架構，居然頗有交集，甚至可審慎地視為中共為兩岸新局互留餘地的投石問路。倘係如此，賴清德亦應當跳出選季兩岸操作的慣性、惰性與惡性，在五二○也以一種和平、節制、保留、觀察及斟酌的空間與氛圍，回應對岸。

兩岸新局，希望見到一場美妙的探戈，而不是誰要把誰過肩摔。

2月25日的《大屋頂下》建議，賴清德的就職演說可建立在「三個面對」的戰略架構上，亦即：

一、用中華民國 來面對全世界，而不是用台獨來面對全世界；二、用中華民國來面對兩岸，而不是用台獨來面對兩岸；三、用中華民國來面對台灣，而不是用台獨來面對台灣。

本文再以「三個回到」來延伸闡釋「三個面對」。

一、從《台灣前途決議文》回到《中華民國憲法》：

賴清德一向反對凍結台獨黨綱，但他最近透過幕僚表示，台獨黨綱「已是歷史文件」，卻稱仍維持台灣前途決議文。但倘台獨黨綱已是歷史文件，何不就在現實政治中宣布凍結？何況，若台獨黨綱是歷史文件，為何台灣前途決議文就不是？而在台灣前途決議文之後的正常國家決議文又是或不是？

再者，台灣前途決議文明文標舉「台灣應當揚棄『一個中國』的主張」（涉及揚棄憲法一中與一中各表的架構），這在本質上是「借殼台獨」的概念，其實是否定了中華民國與中華民國憲法，但也不能成就台獨，兩頭落空。這種「白馬非馬／殼獨非獨」的論述愈來愈蒼白無意義，像是擤鼻涕老擤不乾淨，賴清德的臉上將始終掛著兩條清鼻涕。

退一步說，台灣前途決議文畢竟只是黨內文件，且顯有脫離及違反中華民國憲法之處；賴清德若只是民進黨主席，其引據台灣前途決議文或猶可說，但如今他已是中華民國總統，若竟把憲法丟在一邊，卻公開主張將依據台灣前途決議文的「殼獨」來操作國家認同及兩岸政策，則國家認同如何定位？兩岸關係如何定調？

因此，賴清德的第一個「回到」，就是要從台灣前途決議文回到中華民國憲法。不可視中華民國憲法為災難，不可視台灣前途決議文為救贖。

至於「互不隸屬」這個論述的發展，也應回到中華民國憲法來。蔡政府如今留下的上下文是，「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，演繹到這個尺度，或仍可將「互不隸屬」視為中華民國憲法「主權互不承認／治權互不否認」的引伸意涵。但若如賴清德逕將「互不隸屬」指為「這就是台獨」，那就是根本揚棄了憲法，甚至不知是否能反映蔡英文的原始設計了。

二、從八田與一史觀回到蔣經國史觀：

《大屋頂下》說，賴清德屢屢祭拜建造嘉南大圳的八田與一，但他不曾也不可能去祭拜蔣中正與蔣經國。在賴清德心目中，蔣氏治台之功，若竟不如八田與一的一條大圳，這是傷天害理的史觀。

八田與一史觀，把中國「東亞化」，將台灣「南島化」，是要用變造歷史的手法來異化台灣人，以與對岸十四億人為敵；蔣經國史觀則是直面台灣的歷史本貌，以與對岸十四億人和平競合。

八田與一的台灣史觀，永遠定格在二二八，將中華民國與中華民國憲法視為台灣的災難。蔣經國的台灣史觀，則知珍惜辛亥革命、三民主義、孫中山、抗戰、中華民國憲法、民主燈塔、民族燈塔等歷史資產，用中華民國來護守台灣。面對兩岸：愈「中華民國」，「台灣」愈有力量。

走出八田與一史觀，回到蔣經國史觀，是台灣尋回自我並自我救贖的根本之道。

三、從「內殺型台獨」回到「定錨中華民國」：

賴清德說「沒有台獨路徑圖」，但他明知搞不成「外擊型台獨」（對抗中共及「國際一中」），卻不肯放過「內殺型台獨」，仍要將台獨做為島內進行政黨鬥爭、撕裂台灣、操作選舉的工具。

今後的可能情勢是：賴清德不敢以台獨向美國獻媚，也不敢向美國兜售台獨，反而會受到美國方面「疑賴論／疑獨論」的約束；賴清德也絕不敢操作法理台獨或用台獨去嗆中共，反而會受到他自己「務實台獨工作者／台獨金孫」的「原罪」所約束。但是他為了自我補償、向獨派交代及區隔選舉政治市場，卻極可能會更加深化「內殺型台獨」的操作，那將更加撕裂了台灣，也更加削弱了台灣據以與中共抗衡的能量。

例如中正紀念堂處理，蔡英文是轉彎抹角地擊鼓傳花了，賴清德卻可能視此為「內殺型台獨」的好菜一碟。屆時，台灣因此出現血仇性的分裂不說，對岸十四億人也會視此為剪斷兩岸臍帶的動作。僅以此例，可知賴清德應當從「內殺型台獨」回到「定錨中華民國」。

面對兩岸新局，中共的主張應是「反對台獨／和平競合」，因為武統不可能；台灣的主張應是「和平競合／不搞台獨」，因為台獨不可能。

因此，兩岸新局應以「定錨中華民國／共構和平競合」為指引。你不搞台獨，他不消滅中華民國，共創一個「和平發展期」，從「目的論」移向「過程論」。從合理的過程，走向改善之目的。

從中共兩會的涉台表述，或許可以感覺到這種空間的閃爍出現，寄望賴清德具有見風使舵、因勢利導、尾巴搖狗的能力，以「三個面對／三個回到」打開兩岸新局。