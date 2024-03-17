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新聞評論／反認知戰成扣帽戰 人民提心吊膽睡不好

聯合報社論
國防部長邱國正日前表示，是不是認知戰在地協力者，要由檢調認定。(記者許正宏／攝影)
國防部長邱國正日前表示，是不是認知戰在地協力者，要由檢調認定。(記者許正宏／攝影)

國防部長邱國正在立法院答詢，民進黨立委沈伯洋要求定義認知戰、界定在地協力者，邱國正表示，要訂定標準很困難，不過，散布任何訊息、言論對台方不利，對對方有利，初步就認為是在地協力者，但到底是或不是，要由檢調調查。黑熊學院立委與國防部長的詢答，凸顯蔡政府很多時候是盲人騎瞎馬打仗，卻威風凜凜隨口把批評意見指為中國大陸認知戰、任意扣上在地協力者帽子。

認知戰不限軍事領域，反制認知戰也不應由國防部獨扛責。不過，邱國正對認知戰和在地協力者的定義非常草率，很容易入人於罪，箝制言論自由。按其定義，不但六成希望下架民進黨的民眾發聲就可能被羅織，邱國正自己也會被指為在地協力者。邱國正才說「兩岸瀕臨動武，天天提心吊膽睡不好」，打臉國安會祕書長顧立雄的「國家安全可控」，戳破台海安全假象。如果換做藍營人物或一般民眾講這番話，馬上就被扣上在地協力者帽子。

邱國正說，是不是在地協力者，要由檢調調查認定。看似避免傷及無辜，但只要啟動檢調警國家機器，就足以收震懾威嚇之效；再經司法程序一路折騰，即使還其清白，也已被剥掉幾層皮。台大社科院長蘇宏達幾年前評論故宮文化政策被查水表，雖然法院認定屬個人意見表達與合理評論，但光是查水表就讓人擔驚受怕睡不著了。然而，只准報喜不許唱憂，正是統治者要的寒蟬效應！

蔡政府打假訊息，許多民眾被查水表，但移送法院後大多數判無罪，少部分法院裁判不一。除證明蔡政府濫權侵權，更顯示標準很難訂定。蔡政府要大抓在地協力者，結果應該差不多。

諷刺的是，蔡政府還是權威性的假訊息來源；選前勞動部把引進印度移工的批評打成假訊息，選後證明勞動部的澄清才是不折不扣的假訊息。蔡政府更常發布選擇性的事實以掩蓋真相，或公布選擇性的數據以美化政績。政府利用資訊不對等優勢，欺騙在野黨、糊弄民眾，也就算了；可怕的是，海委會和海巡署對金門陸船翻覆事件一開始不說真話，弄到迄今難以收拾，變成災難。

陸方三戰，包括輿論戰、心理戰、法律戰，早就是正式戰法。隨著科技進步，更提升戰法、擴大滲透與影響層面，意圖改變民眾認知與行為，塑造社會氛圍。台方國防研究單位與政戰部門，對認知戰趨勢發展並不陌生。政府還有跨部會的國家資安聯防體系與通報機制；法務部調查局年初也成立認知戰研究中心。蔡政府積極整合多元能量，反制認知作戰，成效尚待檢驗；但像沈伯洋指責某些立委放大中國言論，就已讓人開始感受凜冽寒風了。

前年裴洛西訪台，大陸圍台軍演，認知戰率先開打，一周內二百多則爭議訊息亂竄，網路流傳桃園機場遭飛彈襲擊、陸艦逼近花東外海等假訊息，政府網頁和車站、超商電子看板內容遭置換，台灣民眾真實體驗認知作戰場景，並沒有驚慌。反而飛彈穿越台灣上空，國防部秘而不宣，掩蓋軍情惹議，自曝應對失措。

認知戰反制對象是大陸，但當蔡政府指責陸方介選時，大家只想到綠營操弄的王立強事件；當蔡政府把批評抹紅為認知戰時，大家都知道批評事實八九不離十；而當蔡政府力斥在地協力者時，大家就要擔心查水表了。最荒謬的是，蔡政府把人民當敵人，對內進行認知戰，限制言論自由，製造綠色恐怖，尤其縱容網軍側翼帶風向，打擊異議，製造對立，重創民主，撕裂社會，民眾領教不少。

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