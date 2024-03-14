陸船案沒蒐證影帶 海委會主委管碧玲道歉：痛加檢討
針對金廈爭議，海委會主委管碧玲昨天立法院內政委員會答詢時首度公開致歉。管碧玲表示，因為沒有蒐證影帶，讓此事件在處理的過程中無法迅速昭公信，也讓家屬在煎熬之中過了這麼久的時間，至今事情未得到解決，發生這樣令人感到傷痛的過程，確實要痛加檢討，她要表達歉意。
管碧玲表示，海委會責成海巡署成立策進小組，要求全面通盤檢討勤務管理、裝備及設備管理，以及這次發現在通報和蒐證確實有不足之處，「這件事我們非常的傷痛，我要再度在這裡表達高度的不捨、遺憾和高度哀悼」。
「這是我們不願意看到的。」管碧玲表示，執法最重要的目標是要免於傷亡，無論海巡有沒有過失，因為沒有蒐證的影帶，讓此事件在處理過程當中無法迅速地昭公信，也讓家屬無法很快去了解案情，以安家屬之心，讓家屬在煎熬之中過了這麼久的時間，至今事情未得到解決。
管碧玲表示，沒有蒐證好造成的影響，社會的震盪和造成傷痛是多麼的嚴重，這件事一定會痛加檢討；海巡署副署長已在記者會公開道歉，署長也已在上香和與家屬接觸過程中表示歉意，因為過去沒有蒐證，發生這樣令人感到傷痛的過程，「我今天也在這裡再度表達歉意」，海委會對社會、對家屬，就這件事確實要痛加檢討。
針對民進黨立委王定宇月初透露陸方要求台方海巡人員赴陸送審一事，管碧玲回答國民黨立委牛煦庭質詢時表示，就她的了解，「外界現在諸多的描述不盡精確」；她很希望大家對於諸多訊息還是要冷靜，這也是這麼長的時間，為什麼海委會忍著挨罵不願講案情，「因為講了變成責任歸屬在對方」。
牛煦庭追問，在談判過程中，中國大陸的立場和要求可以透露嗎？管表示，我方盡量信守不予透露的承諾，在談判過程中是絕對都信守了；上周專案報告中，海巡同仁在詢答過程中不得已說了一些部分，但還是希望要保護所有人。
3艘中國漁船本月6日違法在苗栗外海捕魚，海巡署副署長張忠龍昨天在立法院內政委員會證實，3艘漁船進入苗栗外海領海內6浬。海巡署中部分署長王正信表示，海巡署從頭到尾都有雷達監控，當時因為海象太差撤回海巡艇，通報宜蘭艦趕往現場，兩艘自行離開，一艘遭驅逐。
內政委員會昨邀海委會官員業務報告，民進黨立委王美惠關心陸漁船進入我限制海域情況。王正信表示，6日當天上午7時許，三艘中國漁船進入12浬時，海巡署就已經全程監控；下午2時許，3艘中國漁船進入到6浬，海巡署接獲漁民報案後，派遣一百噸海巡艇前往驅離，但因海象惡劣，考量安全問題，要求海巡艇撤回，同時通報在西北海域執勤的宜蘭艦趕往現場驅離。隔天兩艘漁船在大潭外海脫索離去，持續往北的一艘漁船則遭宜蘭艦驅離。
此外，中國清淤船疏濬劉五店航道，航經金門禁限制海域，遭台方驅離，引發外界關注。國民黨立委楊瓊瓔昨天質詢，中方清淤船到底能否進入金門限制海域？海委會副主委周美伍回應，對岸水道疏濬是每3年一個周期，這次周期是2022年到2024年，是正常的疏濬。
周美伍強調，清淤船不是不能進入，但是要經過報備，這次就是沒有報備；而我方驅離的同時，也告知對方，可以經由對方的管道，向金門航管單位報備。
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