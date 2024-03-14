陸船案沒蒐證影帶 海委會主委管碧玲道歉：痛加檢討

海委會主委管碧玲13日首度為陸船案公開致歉，表示因為沒有蒐證影帶，至今事情未得到解決，確實要痛加檢討。(記者季相儒／攝影)

針對金廈爭議，海委會主委管碧玲昨天立法院內政委員會答詢時首度公開致歉。管碧玲表示，因為沒有蒐證影帶，讓此事件在處理的過程中無法迅速昭公信，也讓家屬在煎熬之中過了這麼久的時間，至今事情未得到解決，發生這樣令人感到傷痛的過程，確實要痛加檢討，她要表達歉意。

管碧玲表示，海委會責成海巡署成立策進小組，要求全面通盤檢討勤務管理、裝備及設備管理，以及這次發現在通報和蒐證確實有不足之處，「這件事我們非常的傷痛，我要再度在這裡表達高度的不捨、遺憾和高度哀悼」。

「這是我們不願意看到的。」管碧玲表示，執法最重要的目標是要免於傷亡，無論海巡有沒有過失，因為沒有蒐證的影帶，讓此事件在處理過程當中無法迅速地昭公信，也讓家屬無法很快去了解案情，以安家屬之心，讓家屬在煎熬之中過了這麼久的時間，至今事情未得到解決。

管碧玲表示，沒有蒐證好造成的影響，社會的震盪和造成傷痛是多麼的嚴重，這件事一定會痛加檢討；海巡署副署長已在記者會公開道歉，署長也已在上香和與家屬接觸過程中表示歉意，因為過去沒有蒐證，發生這樣令人感到傷痛的過程，「我今天也在這裡再度表達歉意」，海委會對社會、對家屬，就這件事確實要痛加檢討。

針對民進黨 立委王定宇月初透露陸方要求台方海巡人員赴陸送審一事，管碧玲回答國民黨 立委牛煦庭質詢時表示，就她的了解，「外界現在諸多的描述不盡精確」；她很希望大家對於諸多訊息還是要冷靜，這也是這麼長的時間，為什麼海委會忍著挨罵不願講案情，「因為講了變成責任歸屬在對方」。

牛煦庭追問，在談判過程中，中國大陸的立場和要求可以透露嗎？管表示，我方盡量信守不予透露的承諾，在談判過程中是絕對都信守了；上周專案報告中，海巡同仁在詢答過程中不得已說了一些部分，但還是希望要保護所有人。

3艘中國漁船本月6日違法在苗栗外海捕魚，海巡署副署長張忠龍昨天在立法院內政委員會證實，3艘漁船進入苗栗外海領海內6浬。海巡署中部分署長王正信表示，海巡署從頭到尾都有雷達監控，當時因為海象太差撤回海巡艇，通報宜蘭艦趕往現場，兩艘自行離開，一艘遭驅逐。

內政委員會昨邀海委會官員業務報告，民進黨立委王美惠關心陸漁船進入我限制海域情況。王正信表示，6日當天上午7時許，三艘中國漁船進入12浬時，海巡署就已經全程監控；下午2時許，3艘中國漁船進入到6浬，海巡署接獲漁民報案後，派遣一百噸海巡艇前往驅離，但因海象惡劣，考量安全問題，要求海巡艇撤回，同時通報在西北海域執勤的宜蘭艦趕往現場驅離。隔天兩艘漁船在大潭外海脫索離去，持續往北的一艘漁船則遭宜蘭艦驅離。

此外，中國清淤船疏濬劉五店航道，航經金門禁限制海域，遭台方驅離，引發外界關注。國民黨立委楊瓊瓔昨天質詢，中方清淤船到底能否進入金門限制海域？海委會副主委周美伍回應，對岸水道疏濬是每3年一個周期，這次周期是2022年到2024年，是正常的疏濬。

周美伍強調，清淤船不是不能進入，但是要經過報備，這次就是沒有報備；而我方驅離的同時，也告知對方，可以經由對方的管道，向金門航管單位報備。