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黑白集/誰是在地協力者？不該由邱國正超譯

黑白集
國防部長邱國正。(本報系資料照片)
國防部長邱國正。(本報系資料照片)

綠委沈伯洋質詢國防部長邱國正，問到認知作戰及「在地協力者」如何定義。邱國正說，要訂出標準「很困難」，但任何訊息「對我不利、對對方有利」，就會被認為是「在地協力者」。邱國正的說法若成立，所有獨裁政府都會很高興，因為要把政治對手打成通敵者就太方便了！

認知作戰的問題，基本不該由國防部長回答，相信連國安會秘書長顧立雄都不敢輕易作答。邱國正承認很難定義，卻硬要說，結果一出口就「超譯」得離譜。若如他所言，任何訊息對我不利、對對方有利就是「在地協力者」，那麼，政府每天忙著抓自己人都來不及，哪有時間對付敵人。

首先，「任何訊息」一詞就有問題。邱國正指的應該是「錯假訊息」，否則，難道連確鑿的事實都不能說？其次，「任何訊息」不應包括評論，若民眾批評一下政府就被認定是在地協力者，必然冤獄遍地，二二八事件重演。第三，就算傳播錯假訊息不應該，也要視其動機及嚴重性而定，政府能貼個標籤就入人於罪嗎？

沈伯洋個人喜歡戰鬥，許多民眾則寧願選擇和平。政府要如何備戰是一回事，但總不能為了尋求對峙的快感，先在島內遍地尋找敵人。若揪不出惡意的洩密者，卻把不同意見的人都打成通敵嫌犯，冠上「協力者」罪名，恐無法讓台灣更安全！

國防部 二二八事件

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