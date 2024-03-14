蘇丹紅2負責人羈押 鄭文燦：陸進口食品擬擴大稽查

食藥署長吳秀梅（左）、副署長林金富（右）13日舉行記者會，說明蘇丹紅辣椒粉後續進度，宣示阻絕非法產品於境外，逐批查驗同號列產品。（記者曾吉松／攝影）

違規進口業者成立多家「紙上公司」，規避邊境檢驗系統漏洞，以致「蘇丹紅」辣椒粉流竄全台，重創食安。衛福部食藥署長吳秀梅昨表示，針對「蓄意添加」特定物質的犯罪行為，要求業者強制銷毀，不得回收，最快下周上路，目前被禁止輸入的21家原料廠，則永久禁止輸入。

此外，根據轉述，行政院副院長鄭文燦昨天列席民進黨 中常會報告表示，中國進口食品不合格比率高，未來針對中國大陸進口的食品，將研擬是否擴大稽查。行政院食安辦公室今天將在行政院會報告因應及強化措施，針對邊境食安管理不足，包含驗出違法物質的自主通報、不肖業者組織犯罪，將跨部會合作補強。

行政院長陳建仁昨天主持行政院食品安全會報今年第一次會議時表示，近期發生的食安事件對民生造成衝擊，政府會積極處理並虛心檢討，加強與地方政府之間密切合作與聯繫溝通。

針對食品檢驗結果異常處理程序及違規公布等相關作業流程，陳建仁要求於3月底前訂定標準作業程序（SOP），讓第一線負責食品安全查驗業務的同仁能有所依循。

吳秀梅表示，未來只要查獲這類惡意添加不得用於食品鏈的物質，在公告品項後沒入銷毀，而這部分不涉及食安法修法，待內容完備之後，最快在下周上路；目前不管從那個國家輸台的辣椒粉，均採百分之百逐批查驗，防堵業者被退運後，換個身分和批號報驗再輸入。

吳秀梅強調，部分產品係因農藥超標而被判定違規，但每個國家對農藥殘留的定量極限不同，在台灣被認定違規，在其他國家則可能合法，因此，不能一律要求業者沒入銷毀，但如果檢出不能在食品中使用的蓄意添加物質，違規事蹟明確，就必須銷毀。

吳秀梅表示，邊境檢驗系統綿密，整體抽驗比率達8.3%，和日本 同樣，相當嚴謹；目前正與環境部化學署研議，將從57項具食安風險疑慮化學物質之中，列出高風險物質，其中一定會包括蘇丹紅。

蘇丹紅風暴延燒，義美總經理高志明昨天指出，只因為不到100個人的貪圖個人利益，讓台灣2300萬人陷入餐食消費的惶恐。高志明呼籲，政府相關單位應負責任面對問題、盡速徹底解決問題，禁絕惡意源頭，但是他並不贊同大量、不斷擴大範圍檢驗，應嚴格執行「源頭禁絕」，才是根本之道。

國民黨 立法院黨團昨天要求衛福部長薛瑞元和食藥署長吳秀梅負起政治責任，不要神隱；黨團副書記長王鴻薇也點名衛福部次長王必勝於一周內解決問題，「不然就滾蛋。」

高雄檢調追查蘇丹紅辣椒粉源頭，聲押龍海同記負責人李彥廷、津棧國際負責人吳正言等人，均被法院裁定交保候傳，檢方不服、提起抗告，經高雄高分院撤銷發回，昨雄院裁定李、吳羈押禁見，李彥廷不服，當庭向法官表示會提抗告。