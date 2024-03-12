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WSJ：蕭美琴訪美擬溝通新政府議程 計畫續訪歐洲

編譯高詣軒／即時報導
前駐美代表蕭美琴1月13日當選副總統。（聯合報系資料照片）
前駐美代表蕭美琴1月13日當選副總統。（聯合報系資料照片）

副總統當選人、前駐美代表蕭美琴本周以私人身分低調訪問華府。華爾街日報（WSJ）12日引述未具名知情人士報導，蕭美琴此行除了要收拾回台競選時留下的個人物品，也計畫會晤美方官員，與拜登政府成員討論520後新政府的議程；訪美後，蕭也擬繼續以私人身分訪問若干歐洲國家首都。

WSJ指出，此次出訪恰逢美國總統拜登政府處理對中關係的微妙時刻，尚無法判定蕭美琴計畫會晤的對象。我外交部在12日的例行記者會上說並無相關資訊可提供；一名民進黨發言人也說蕭為私人出訪，沒有細節可提供。美國在台協會則未立即回應置評請求。

北京正密切關注台美官員一切接觸。知情人士說，台美官員憂心中國大陸的反應，試圖讓蕭美琴行程保持隱密。

報導稱，1月大選結果出爐後，台美當局皆留心勿激怒北京。時值俄烏、加薩戰火延燒，拜登政府理解避免在台海引爆新衝突符合美方利益。北京領袖則正苦於經濟放緩，尋求讓中美關係保持相對穩定。

但報導引述中國分析人士指出，蕭美琴這次出訪仍可能使中國領導層不悅。北京多年來試圖把台灣問題定調為內部事務，對總統當選人賴清德疑慮尤甚，認為他比現任的蔡英文更熱衷提倡台獨。

多位美國官員已私下表達過對賴的擔憂，擔心他雖承諾維持蔡英文建立的現狀，卻比蔡更可能惹火北京。蕭美琴則被視為受華府信任的人，可協助賴清德管控台美關係。

WSJ指出，過去許多國家因害怕冒犯北京、失去中國市場而不願與台發展關係，但隨著北京與西方關係緊張並對台強化施壓，多國已擱下這類恐懼。1月大選後，歐亞多國對台表達祝賀；國際對台支持加廣，顯示美國以外的許多國家也有意試圖維持兩岸共存。

美國智庫亞洲社會政策研究所（ASPI）資深研究員陸克在一份近期報告中指出，歐洲理解潛在的台海戰爭不只會打亂東亞貿易，還會切斷全球生產鏈並重塑亞洲的安全架構，對歐盟經濟帶來嚴峻後果。

報導並指，在蔡政府任內，北京促使諾魯等10國與台斷交，意圖使台灣在國際場域邊緣化，但這並不意味台灣失去國際吸引力。陸克指出，台灣邦交國雖掉到12國，但同時非正式形式的外交連結卻是增加。

拜登 賴清德 蔡英文

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