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國防部副部長：解放軍機進12浬定反制 不等於開打

台灣新聞組／台北12日電
國安局長蔡明彥11日應邀列席立法院外交及國防委員會，以「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」為題進行專案報告，國防部副部長柏鴻輝(右)也列席備詢。(取自立法院直播)
國安局長蔡明彥11日應邀列席立法院外交及國防委員會，以「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」為題進行專案報告，國防部副部長柏鴻輝(右)也列席備詢。(取自立法院直播)

有關國防部「新版第一擊」說，引發各界議論。國防部副部長柏鴻輝昨天備詢時指出，按國際法，任何國家擁有自衛權，依台方軍力部署，進入12浬領空領海的目標，都能打下來。國軍戰備規定非常清楚，台方有識別目標敵意的機制。柏鴻輝強調，對於第一擊，國軍有原則，但是不是一定打，不能畫等號。

本報系聯合報報導，柏鴻輝列席立法院外交國防委員會，國民黨立委賴士葆質詢，國防部長邱國正上周提及只要大陸航空、海航實體越界，就採行第一擊，要求國防部說明越界的定義。

柏鴻輝表示，這項定義明顯是依國際法定義的領空領海，12浬是領海區或領空區，進入這個區域，就叫越界。

賴士葆問，逾越海峽中線算不算越界？柏鴻輝說，國際法規定任何國家只要超過12浬，24浬鄰接區等，我們都要管，國軍情監偵單位都會先對目標進行廣播，而後進行攔截，處置時，目標若不聽從，台方就會採取驅離動作。

柏鴻輝表示，若敵機艦進入12浬領空領海內，按聯合國憲章第51條規定，世界各國都能行使自衛權。全世界各國有很多措施，作戰手法都一樣，依台方軍力部署，進入12浬目標都能打下來。

賴士葆說，若對方飛錯了，也要打嗎？國安局長蔡明彥表示，國防部會有一個識別的機制，會有聯合指揮系統，也會看現實的狀況，這是一個原則。

柏鴻輝指出，國軍戰備規定非常清楚，對方戰機若進入到12浬領空，台方就近攔截時，對方若沒敵意，就要須搖擺機翼，或丟棄彈艙，台方必須要視目標飛機彈艙門是否打開，如果對方攜帶飛彈，繼續往台方本土方向走，即有敵意，空軍就要視同威脅，會開槍示警，世界各國也有用火焰彈示警的前例。

另據台北中國時報報導，賴世葆問，是否解放軍機艦進到台灣12浬領空領海，等同第一擊情況，台方一定會打？柏鴻輝說「NO」。柏鴻輝解釋，全世界皆然，若有他國機艦進入領空領海都會做「處置」，但這是原則，仍須考量情況，不能畫等號。

賴士葆再問，國軍是否有能力打下越界敵機？柏鴻輝回應，「是的」，全世界各國有很多措施，作戰手法都一樣，國軍對進入12浬的目標，都能打下來。

金門水域2月14日發生陸船翻覆事件後，陸方海警船幾度進入外島禁限制水域。國安局長蔡明彥昨說，會觀察中共是否常態化，但自3月1日起已恢復平靜，沒有看到再進入。

另外，3月6日有3艘大陸300噸至500噸漁船進入苗栗外海，並進入領海內6浬處，海巡署副署長張忠龍表示，當天3艘陸籍漁船進入台灣海域，台方也立即派遣巡防艇應對，但是海浪7到8級、陣風10級，已經超過噸位只有100噸巡防艇的耐浪級數，改以雷達全程監控。

國防部 解放軍 國民黨

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