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就職副總統前 蕭美琴低調訪美 綠：私人行程

台灣新聞組／台北12日電
副總統當選人蕭美琴傳五二○前將訪美。(本報資料照片)
副總統當選人蕭美琴傳五二○前將訪美。(本報資料照片)

副總統當選人蕭美琴將於五二○就職，昨天傳出訪問美國訊息。外交部表示，目前沒有相關資訊。總統府發言人林聿禪表示，目前沒有聽聞相關資訊。民進黨回應，蕭美琴此次來美是私人行程，沒有更多資訊。

本報系聯合報報導，涉外人士指出，官方對於相關行程都會嚴加保密，不破壞與美國之間的默契，但近期確有消息指出，蕭美琴有可能在就任副總統前訪美。

2020年2月，賴清德當選副總統後、就職之前，也曾以「準副總統」身分來美訪問，並在華盛頓出席一年一度「全美祈禱早餐會」，當時賴表達他是以個人身分應邀出席。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，其實蕭美琴與美國的溝通管道相當暢通，目前看來沒有明顯的障礙，未必需要本人特別到美國去溝通什麼事務。至於是不是偏向私人行程，黃介正不願揣測，但認為，台美關係已有樓地板，也有天花板，不會因為一個人而有太大的改變。他表示，美國是大國，對手是中國大陸，台灣能夠做多少，能夠創造多少空間，必須以每一個個案來看。

台北中國時報報導，蕭美琴的母親等家人都在美國，五二○就職副總統後，因台美無邦交，副總統身分除非是過境訪問等特殊安排，否則恐難來美。

民進黨立委陳冠廷說，賴清德已開先例，無論蕭是否在5月20日前訪美，都不會令人意外，蕭也可與美方重要人士交換意見，應以維持台海情勢的穩定為主。民進黨立委林楚茵則說，蕭母年事已高，希望在就職前探望是人之常情。

民進黨 賴清德 邦交

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