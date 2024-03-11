ECFA屢傳中止 兩岸疏離台商優勢消失

台灣主要出口地占比變化 製表／財經中心

11年前，東港區漁會前總幹事林漢丑肩負2000多位漁民期待向台灣政府和中共喊話，他肯定ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）將石斑魚等少數魚類列入免稅清單，更期待東港「三寶」鮪魚、旗魚、櫻花蝦也能列入。10年過去，林漢丑前年以民進黨 籍身分參選東港鎮長，他卻不諱言，「民進黨立場抗中，但台灣很多漁民只煩惱生計。兩岸合則兩利、分則兩害！」

兩岸關係降至冰點，中國大陸2021年陸續對台制裁。當大陸收回政治紅利，石斑魚業者這3年遭遇疫情與政治夾殺。屏東佳冬、林邊的石斑、午仔魚每年輸陸占比達7成，林邊漁會總幹事陳忠敏指出政府雖力主外銷美國，但銷美有加工費和運費，相較直接出口活魚至大陸，外銷歐美利潤微薄，成本加劇。

石化業者同樣焦慮，元月起大陸對產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。石化公會指出，石化產品前年出口約350億美元，其中116億美元出口至大陸，占比33%；ECFA早收清單中，石化產品銷往大陸金額71億美元，占比43%。

沒有關稅 優惠，石化產品關稅從零升到2%至10%。石化公會理事長曹明指出，石化、工具機、農漁業受影響範圍廣，希望政府積極協商。

中華經濟研究院第一研究所副所長吳佳勳預期，若ECFA全面中止，衝擊台灣出口值約204億美元，考量廠商ECFA利用率約6成，其實ECFA早收優惠取消影響更低，但「中止或部分中止ECFA，衝擊的是兩岸經貿的信任與兩岸談判的基礎，以及各產業與其他產業的關聯效果，影響會不斷擴大至周邊產業，非常深遠。」

她解釋，長期來看，影響兩岸經貿重要關鍵取決美中關係張力。若美中科技競爭持續，大陸將被迫「內循環」，強化科技自主與本土供應鏈 ，加快國產替代進口，「大陸推動自主供應鏈，台商優勢會逐漸消失。」