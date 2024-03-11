和中變反中 太陽花10年兩岸關係逆轉

「太陽花學運」是台灣近四十年來最大規模的「公民不服從」行動，整體對外關係從此開始轉為親美日和反中，扭轉兩岸關係原本的發展軌跡。圖為當年學生占領行政院時拆掉大門。（本報資料照片）

2014年3月18日晚間9時許，近200名反服貿學生及民眾衝進立法院並占領議場，展開了為期24天的「太陽花學運」。這場台灣近40年來最大規模的「公民不服從」行動，不僅終止了兩岸服貿協議，激發年輕世代的政治參與，影響當年的九合一選舉與2016年大選，甚至啟發五年後的香港反送中 運動，更扭轉了兩岸關係原本的發展軌跡。

蔡英文 總統在立法院議場遭抗爭者占領的當晚，立刻進入國會。蔡英文的現身，引發學生一陣歡呼，象徵民進黨與蔡英文成功收割這場運動的果實。

2016年1月16日，蔡英文以超過56%得票率勝選，支撐前總統馬英九 任內兩岸大交流的基礎「九二共識」隨之走入歷史，台灣整體對外關係也從馬英九提出的「和中、友日、親美」，轉為一面倒地親美日和反中。

面對情勢變化，中共總書記習近平2019年1月2日在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上提出，要探索「兩制」台灣方案。蔡英文同一時間定調「九二共識」等同「一國兩制」，徹底封殺。

隨後爆發的香港反送中運動，助推蔡英文於2020高票連任，加上緊接著而來的三年新冠疫情，一連串的事件導致兩岸人員交流往來、雙邊貿易投資全面大倒退。蔡英文8年任內兩岸關係急速惡化，台海更屢被國際媒體形容為世界上最危險的地區。

數據顯示，2015年來台陸客高達逾418萬人次。但去年即便疫情解封，由於蔡政府依舊對兩岸人員往來設下重重關卡，導致去年來台大陸人士僅有22.6萬人次。

經貿領域，經濟部投審司去年核准的對大陸投（增）資金額為30.3億美元，不單比2015年近110億美元的投資額大減，更創下2002年以來新低。

兩岸軍事緊張對峙情勢也不斷升高。時任美國眾議長裴洛西2022年中訪台受到蔡政府高規格接待，卻讓兩岸維繫逾70年的海峽中線默契消失，解放軍軍機、艦艇擾台成為新常態。上個月兩岸在金廈海域發生的執法紛爭，也恐將導致金門禁限制水域自此消失。

與此同時，曾經休兵的兩岸外交戰在過去8年快速升溫。蔡英文8年任內，台灣共失去了10個邦交國。

太陽花學運後的這10年，台灣對中國大陸已從「和中」轉向「反中」，被北京稱為「雙獨組合」的賴清德與蕭美琴也即將就任正副總統。台灣整體對外關係，是要循著過去10年的軌跡持續往下走，抑或尋求更有利於兩岸長遠和平的新路徑，值得重新面對與審思。