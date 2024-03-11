民眾通報60艘陸漁船圍海 金門海巡澄清：是浮網

陸船翻覆釀2死案，引起兩岸高度關切，9日一早有民眾在台灣海域船舶動態資訊系統上發現有疑似大陸漁船聚集包圍海域，金門海巡隊澄清不是大陸漁船，是浮網上有AIS的訊號標而引起誤會。不過6日下午4時多，有竹苗地區漁民直擊，3艘大陸漁船到新竹香山區界於苗栗之間的外海非法捕魚，導致原先漁民布設的漁網全被破壞。海巡署中部分署回應表示，未來將持續加強防範及提升執法量能。

中天新聞網報導，海巡署中部分署表示，經查在3月6日下午14時40分，海巡署第四巡防區接獲新竹籍漁船118報案稱，苗栗外埔西北方6浬處發現3艘越界陸籍漁船請求協處，第四巡防區於獲報後，隨即通報轄區第三海巡隊派遣PP-10035艇前往查處，並同時通報艦隊分署調派大艦前往協處。

當時線上大型艦因總體任務調度，遂由第三海巡隊PP-10035艇出港趕往查處，航程中因海象惡劣（風力7至8級陣風10級，浪高3至4米），有航安顧慮故返航待命。續經第四巡防區以雷達監控，該3艘陸船已於3月7日清晨航出中部海域。

本報系聯合報報導，9日一早8點20分就有民眾在台灣海域船舶動態資訊系統上，發現有大批漁船聚集，且是在禁限制水域內，疑似有兩大船團聚集，數量有50至60艘之多，金門縣府與國安單位也紛紛致電金門海巡隊瞭解情況，讓海巡人員疲於回應，接電話接到手軟。

金門海巡隊澄清，民眾所指圖片中的大批漁船，其實是浮網，主要是大潮再加上起風，大陸漁船來放網抓魚，因為大批浮網排整排，上面有幾十個AIS的訊號標，看起來像是幾十艘漁船一字排開，才讓民眾誤會是大陸漁船聚集包圍。

據了解，漁網上的訊號標，除了漁民辨識外，也是給過往的商貨船警示，避免他們誤入，引擎遭漁網纏住。