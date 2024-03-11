新聞評論／陸船闖苗栗內水 國安官員卻只在乎分官

金門海域的大陸漁船翻覆案仍未解決，又傳出3艘陸漁船闖入苗栗外海捕魚，但這次海巡署未派船反制。圖為陸船在金門海域翻覆現場照片。（圖／金門海巡隊提供）

蔡英文 政府的國防布一再被破防。上周國防部長邱國正坦言因兩岸瀕戰夜夜難眠，戳破國安會秘書長顧立雄宣稱「國家安全可控」。正當官員忙著圓謊，更可怕的料又被踢爆。原來，邱國正發言前一天下午，大陸漁船已結隊侵門踏戶，闖入苗栗外海6浬處捕魚，還將台方漁民的漁網破壞殆盡。

根據受害漁民的錄影和漁船儀表顯示，三艘大陸鐵殼漁船不僅穿越中線，還闖過12浬領海線，在台灣內水範圍非法捕魚。新總統賴清德 、閣揆陳建仁都說支持海巡署堅定執法，人呢？邱國正說的「新版第一擊」，規定只要有航空、海航實體侵入台灣領空領海，無需對台開槍開砲，台方就可擊落；為何這三艘鐵殼船如入無人之境，沒人開砲也不見執法者前往驅離？

漁民將影片上傳網路，新聞台9日報導前向海巡署查證，第三台中海巡隊表示「還在確認」。好巧不巧，這天正是蔡英文偕賴清德，出席海巡署雲林艦交船典禮。此行被綠媒大內宣「雙總統」力挺海巡署，更突兀的是，還同場加映「人事內幕」，稱顧立雄等國安系統高官將「直掛」賴政府，繼續執掌國安。

陸船已開到竹苗海邊，總統和國安團隊還在歌舞昇平，他們是真的不知情，還是以為「國防布」天衣無縫？難怪邱國正睡不著，不只因為擦槍走火可能隨時發生，更因瀕戰真相被大內宣刻意掩蓋。

海巡署中部分署遲至10日傍晚才說明，聲稱3月6日下午接到報案，調派大艦應處，但因任務調度，遂由100噸級海巡艇趕赴現場；但因海象惡劣，「有安全顧慮只能返航待命」。後經雷達監控，三艘陸船在隔天清晨航出中部海域。

這段說明透露幾個疑點：一、台方雷達能監控陸船駛離，為何無法監測到陸船連闖中線、鄰接線、領海線？海巡署有岸際雷達系統，專捉偷渡、非法捕魚，據稱連舢板都難逃法眼，過去也多次在竹苗外海取締陸船越界，為何這回什麼都「沒看到」？

二、中部分署稱海象差，但大陸鐵殼漁船噸數差不多，卻能悠晃到隔天早上才駛離，海巡官員的「安全顧慮」是海象，還是官威？莫不是怕取締鬧事，衝撞到總統主持的交船大典？

三、邱國正聲稱「新版第一擊」要件改為對陸方機船入侵的「自衛反制」，已有專家認為不可行。這次海巡署因「安全顧慮」返航待命，難道國軍的視若未睹也是有難言的「安全顧慮」？

金廈翻船事件升高到主權爭議後，陸方在金馬海域展開常態化執法，每天進出台灣禁限制海域。蔡政府及綠委話說得愈滿，行為卻愈顯被動，引來陸方一再試探灰色地帶。2月底大陸海警船進犯台灣東部海域24浬內，海巡艦「因故」未能及時前往，由海軍先趕赴驅離。事後，海巡官員還替陸方解釋「疑似因閃避漁網誤闖我限制海域」。

這回，大陸漁船直入閩台最近距離的竹苗外海，高官卻只急於放話卡位升官，根本不管陸方對翻船事件追究到底。看來，就算陸船再開到沿海，高官們也會理直氣壯說「怕什麼？台股 上2萬了」。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）