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新聞評論／兩岸瀕臨戰爭 誰讓國防部長睡不著覺

聯合報社論
國防部長邱國正7日在立法院表示，自己每天提心吊膽擔憂兩岸擦槍走火，針對兩岸是否動武，則稱「已瀕臨這個狀況」。(本報資料照片)
國防部長邱國正7日在立法院表示，自己每天提心吊膽擔憂兩岸擦槍走火，針對兩岸是否動武，則稱「已瀕臨這個狀況」。(本報資料照片)

國防部長邱國正在立法院答詢時指出，現在已經瀕臨兩岸動武狀況，情勢很嚴峻，並坦言每天提心吊膽睡不好；此外，國軍已將第一擊要件改變，只要是航空或海航實體逾越規矩，第一擊就會當作反制。在金廈海域大陸漁船翻覆事件談判破局，兩岸敵意螺旋上升之際，邱國正一反蔡政府國安大內宣，毫不掩飾的談話引起社會高度關注。

國軍枕戈待旦是衛國使命，但國防部長提心吊膽睡不好，人民也難安枕。問題是，民進黨習慣叫賣「芒果乾」(亡國感)騙選票，但中共軍事真有些風吹草動，又要忙著夜哨壯膽安民心穩政權。民進黨的抗中保台，在2020年選舉嘗到甜頭，到2022年就因裴洛西訪台導致中共軍演而破功。國軍隨後在大陸無人機侵擾金門事件中改變第一擊要件。這次總統大選，賴清德不僅改口和平保台，蔡英文總統更鐵口中共不會犯台。目前正值新舊政府交替，蔡賴力求平穩過渡，邱國正卻提心吊膽，打斷了大內宣所需要的國安主旋律。

去年11月美中拜習會，習近平否認有2027、2035年攻台計畫。蔡英文據以稱「習先生已經給出答案」，斷言中國領導階層面臨內部極大挑戰，現在不是大規模犯台時機。這也是當前蔡政府對台海情勢研判的基調。上個月國安會秘書長顧立雄就說，新的一年，國家安全可控。最近大陸全國人大、政協兩會召開，習近平再提推進和平統一進程，陸委會主委邱太三更強調，習的指示很清楚了。

蔡英文和國安團隊比馬英九還「相信習近平」，邱國正卻戳破了蔡政府極力營造的安全與和平假象。民進黨立院黨團急著澄清，指顧立雄和邱國正情勢研判一致，台海安全可控。這種硬拗實在不知所云；如果台海安全可控，國防部長何致提心吊膽夜難眠？更大問題是，國安訊息混亂矛盾，人民將無所適從，社會民心更難穩定。

邱國正提心吊膽與陸船事件處理有關；他說，海巡追撞，狀況的確是很緊張，一個處理不當，很可能擦槍走火。陸船事件凸顯兩岸缺乏互信又無法溝通，隨時可能擦槍走火；事件處理手段粗糙又誠意不足，更讓敵意螺旋升高。但兩岸無小事，台海安全沒有僥倖空間。邱國正強調，要慎戰，台方不宜貿然挑起任何戰端。偏偏海委員和陸委會有恃無恐，拿不出真相，也不盡快解決爭端，反而任性激化兩岸情緒，國防部長怎能安枕？

民眾一眼看懂台海安全日益窘迫，只有蔡政府國安團隊以為遮眼摀嘴就是安全可控。改變第一擊要件雖強化應變能力，但修改交戰規則也增加擦槍走火風險。尤其海峽中線已抹去，共軍機艦繞台成常態，金馬禁限制水域也被塗消，大陸海警侵門踏戶還強制登檢，台灣防衛空間極度壓縮；台海防衛戰線更早就從拒敵彼岸退到殲敵海上、毀敵灘岸，一路退守城鎮作戰。除了役期延長，學校也須成立緊急應變隊，家長擔心師生要受訓上戰場。這就是國家安全可控嗎？

誰讓國防部長睡不著覺？這個問題其實是在問：誰讓台灣變成世界最危險地方？邱國正說，政治問題能擺平，就不會有軍事危機。但就是因為統帥無能，百官政治掛帥，才會累死三軍。美中共管台海，拜登挺身護台，習近平拍板和平統一，都不是中共不犯台的保證書。對於國防部長提心吊膽，行政院長陳建仁說，政府會加強跟中國大陸做更好的對等溝通，確保台海穩定；聽到這話，邱國正更睡不著了。最重要的是，人民要安枕無憂，賴清德如何收拾局面？

國防部 中共 習近平

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