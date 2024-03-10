新聞眼／蔡規賴隨 兩岸外交路線定調？

賴清德副總統(左)選前強調會延續「蔡英文總統(右)路線」，賴未來若延攬蔡政府國安人事並不令人意外。(本報資料照片)

美中台關係是賴清德 五二○就任總統後要面對的重要課題，賴清德選前強調會延續「蔡英文 路線」，賴未來若延攬蔡政府國安人事並不令人意外；不過，蔡總統八年任內台美關係佳，蔡深獲美方信任，陸方則認為蔡路線是「台獨路線」，在美中兩大強權之間，賴清德的國安團隊任命如何平衡拿捏，考驗賴的智慧。

蔡總統八年執政，在兩岸外交關係上，台美互動頻繁，民進黨 也自詡台美關係是史上最佳，但在兩岸關係層面，過去八年，因為缺乏對話的「政治基礎」，兩岸官方幾乎零互動，雙邊關係陷入冰點。

至於賴清德從政路上，「台獨」標籤伴隨左右，去年選舉期間，美中雙方都出現所謂「疑賴論」，賴清德找來駐美前代表蕭美琴搭檔參選，也多次強調，將延續兩岸維持現狀、維持兩岸及印太和平穩定的蔡英文路線，藉此穩固國際民主陣營尤其是美方對他的信任。

賴清德五二○後即將掌舵國政，賴執政初期，為了體現選前延續蔡英文路線的承諾，在國安團隊的用人上，如果沿用蔡政府人事，是十分合理的安排。

一方面，有了過去八年的互動交流，美方對於蔡總統的國安團隊熟稔，若「蔡規賴隨」，在兩岸外交政策上要出現「意外」的可能不大。

但另一方面，在兩岸關係上，陸方對賴清德的批評、不信任程度，又大過於蔡總統；未來兩岸如何互動，賴清德的個人意志、兩岸政策是重中之重；其次，賴若延用蔡政府的國安團隊，部分人事能否出現讓北京認為可以緩和兩岸關係的亮點，也是關鍵之一。

此外，新政府布局人事，除了外部因素，也需衡酌台灣民意是否支持。目前的看守內閣中，不乏仇恨值高的官員，賴清德的行事風格向來對輿論敏感度高、回應速度快，這些具有爭議的現任閣員，恐怕不易進入未來的賴政府。