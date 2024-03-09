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談陸船翻覆案影響 台學者：可能加速北京統一步伐

記者陳宥菘／台北即時報導
YouTube「廣角智庫」頻道9日上午在台北舉辦「金門事件與兩岸關係」論壇，文化社科院講座教授楊永明(左起)主持，淡大榮譽教授趙春山、輔大特聘教授何思慎、前小金門指揮官栗正傑與談。（記者陳宥菘／攝影）
YouTube「廣角智庫」頻道9日上午在台北舉辦「金門事件與兩岸關係」論壇，文化社科院講座教授楊永明(左起)主持，淡大榮譽教授趙春山、輔大特聘教授何思慎、前小金門指揮官栗正傑與談。（記者陳宥菘／攝影）

台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今（9）日在一場論壇活動表示，金門漁船事件處理過程讓各種不同說法、謠言與揣測出現，已造成中國民間的強烈反應，還可能加速了北京推進統一的速度。

YouTube「廣角智庫」頻道9日上午在台北舉辦「金門事件與兩岸關係」論壇，趙春山與談時指出，陸船翻覆事件後，處理過程讓不同說法、謠傳、揣測出現，對兩岸關係不利。中國網友很多說法也很強烈，雖然很多人認為中國是專制體制，不會考慮民意，「但若14億人口都有這個意見，中南海能不考慮嗎？」

趙春山指出，此事件還可能加速北京推進統一的速度，「原本統一在議程表，但沒有時間表，可是因為陸船翻覆案，說不定他腦袋裡開始想了，是不是時不我予，要趕快了」。

他表示，民進黨目前在賴清德520就職前針對金門事件的反應，以及各種流傳的揣測與陰謀，可能讓中國方面認為，台灣雖然是法治社會，但基於意識形態，不是領導人說不搞台獨就算了，或是台灣有某種法律規範能夠限制這種比較激進的行動，而開始感到「不確定性」與「不可依賴性」。

趙春山表示，金廈漁船事件後，已有中國智庫就「反分裂國家法」細則展開討論，對第八條進行增補，包含非和平手段如何界定等。

他在活動後受訪進一步指出，賴清德目前以兩岸互不隸屬包裝台獨，加上美國在台協會（AIT）主席羅森伯格就2758決議「一中一台」概念，台灣從中國分裂已不是單純台獨問題，還包括目前兩岸互不隸屬、兩國論、一中一台等論述，中國因此評估「反分裂國家法」需要增補細節作為行動依據。

趙春山還提到，中國對台已從「反獨」往「促統」進行戰略轉移，認為中國還將更完善「一國兩制台灣方案」內容，加上前面提及的反分裂國家法，「一個反獨、一個促統，給予更多法理基礎」。

趙春山認為，目前中共對賴清德政府「沒有期待，但怕受傷害」，現在的兩岸氛圍比蔡總統就任前更加不好。「若情況更壞，可能強迫中國在520後要採取一些動作」。而另外還有美國年底大選等多重變數，牽動美中台三方關係。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今（9）日在一場論壇活動表示，金門漁船事件可...
淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今（9）日在一場論壇活動表示，金門漁船事件可能加速了北京推進統一的速度。（記者陳宥菘／攝影）

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