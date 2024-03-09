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防長「料敵從寬」說法引恐慌 總統府急滅火

記者 周佑政、蔡晉宇
國防部長邱國正在立法院答詢時表示，憂心兩岸擦槍走火起戰端，引發軒然大波。（本報資料照片）
國防部長邱國正在立法院答詢時表示，憂心兩岸擦槍走火起戰端，引發軒然大波。（本報資料照片）

國防部長邱國正7日公開表示，憂心兩岸擦槍走火、起了戰端不意外，引發軒然大波。據了解，7日晚總統府急電軍方盼了解邱國正的說法原委，雙方溝通後，府方與國安高層理解，邱旨在強調軍方對任何情勢都需料敵從寬；此外國安、國防部門對兩岸情勢的研判並無二致，台海局勢可控，外界無須過度擔心。

針對兩岸學者趙春山稱「大陸要對台灣動武，我一點也不驚訝」的說法，邱國正7日在立法院答詢時坦言，就軍方著眼，「已經瀕臨這個狀況」，邱還強調，自己每天提心吊膽、睡不好。

邱國正的答詢被解讀為兩岸瀕臨戰爭，知情黨政人士表示，7日晚府方與國安高層緊急與軍方聯繫，盼進一步了解邱國正的想法，經過溝通後，高層了解邱國正只是從軍人本分出發，認為對兩岸情勢應料敵從寬，兢兢業業做好充分準備，並非如外界解讀「瀕臨戰事」；而國安相關部門對兩岸局勢，皆全盤掌握。

而經過國安部門密切溝通後，8日從邱國正、行政院長陳建仁到民進黨立法院黨團口徑一制，傳達國際社會關注中國大陸在區域的單邊行為對區域穩定的破壞，台方備戰才能避戰，能戰才能止戰。

民進黨外交國防立委私下表示，邱國正的「睡不著說」，單從字面上來看，確實有點嚇人，圈內相關背景人士熟悉邱國正的談話方式，但一般民眾未必了解，也因此可能引發不必要的恐慌。而這也正是民進黨主席賴清德本周對黨內的提醒，針對任何社會可能不夠理解議題，要勇於向社會做說明，民進黨團8日也立刻對邱國正的說法，即時對外回應，安撫民心。

民進黨 國防部 賴清德

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