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美眾院外委會主席 將訪台參與賴清德就職典禮

台灣新聞組／台北8日電
美國眾院外委會主席麥考爾表示，將訪台參加總統當選人賴清德就職典禮。(本報資料照片)
美國眾院外委會主席麥考爾表示，將訪台參加總統當選人賴清德就職典禮。(本報資料照片)

駐美代表處6日在國會山莊舉行「台灣關係法」45周年酒會，逾40位美國聯邦參眾議員出席力挺，呼籲加速對台軍售，並讓台灣重返世衛；美國眾院外委會主席麥考爾表示，將訪台參加總統當選人賴清德就職典禮。

中央社報導，台灣關係法45周年紀念酒會暨駐美代表俞大㵢到任歡迎酒會於國會山莊舉行，出席的麥考爾也提到，已獲批准的22種武器系統迄今未交付台灣，如此不按照台灣關係法提供武器的情形「嚴重」。

麥考爾認為威懾力是關鍵，並指面對侵略者和獨裁者須挺身抵抗，這正是美國通過台灣關係法的原因。

挺台立場鮮明的眾議院前議長裴洛西致詞表示，中國持續阻擾美台互動，「但我們互動愈多，對所有人來說就愈有益處」，美國將派代表出席台灣新總統就職典禮，這向世界發送非常重要訊息，即台美關係受到珍視。

駐美代表處指出，美國在台協會主席羅森柏格與42位聯邦參眾議員出席這場酒會，包括參院軍委會共和黨首席議員韋克爾、眾院外委會印太小組主席金映玉等。金映玉表示台灣不能被排除在國際組織及國際社會之外，並指她進入國會的首項工作之一，就是提案讓台灣重返世界衛生組織任觀察員。

參議院共和黨領袖麥康諾則在參院院會表示，美台關係具有獨特價值，中國正試圖以武力重繪地圖，美國應與台灣站在一起，迎戰對手，並投資軍事能力。

台灣關係法一向被視為台美關係基石。美國國會1979年通過後，由時任美國總統卡特於同年4月10日簽署，其中最重要也在日後屢次引發北京跳腳的是承諾「提供防禦性武器給台灣人民」。

台灣關係法 眾院 眾議員

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