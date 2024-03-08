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新聞評論／蔡政府要陸釋善意 鑰匙在賴手裡

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陸委會主委邱太三7日出席立法院內政委員會進行業務報告並備質詢，他呼籲中共把握台灣選後新局與契機，重新建構兩岸善意互信。(記者林伯東／攝影)
陸委會主委邱太三7日出席立法院內政委員會進行業務報告並備質詢，他呼籲中共把握台灣選後新局與契機，重新建構兩岸善意互信。(記者林伯東／攝影)

陸委會主委邱太三7日到立法院內政委員會報告業務狀況時，呼籲中共當局把握台灣選後的兩岸關係新局與契機，重新建構兩岸的善意互信。其實中共因應台灣選後情勢，早就做好部署。兩岸缺乏共同政治基礎，很難建立互信；沒有互信，也不必奢望善意。因此，能否打開新局，鑰匙在賴清德手裡。

賴清德應該很清楚，他當選總統，美國總統拜登只撂一句「我們不支持台灣獨立」的意義。先有中美共管台獨，美國出面畫紅線；再則諾魯斷交、M503航線取消偏置；對台工作會議強調擴大國際社會堅持一中格局，政府工作報告加上反對外來干涉的描述。這些都不是突如其來的即興之作。

針對台灣選後情勢，中共的部署，應比蔡政府的國安團隊想得更早，也比賴清德的國安幕僚做得更深。事實上，中共對台，促統、促融、反獨、反介入，政策不變，力度加強。善意會放在促統和促融，打擊則鎖定台獨和外來介入。因此，邱太三要中共把握契機重建兩岸善意互信，不如先問問務實台獨工作者。

中共堅持一中原則，而賴清德連憲法一中都不承認，兩岸要找到共同政治基礎，恐怕不容易，遑論建立政治互信。不過，蔡政府對某些政策拒絕讓步，例如開放組團赴陸旅遊，卻希望中共先釋出善意，好讓兩岸氣氛朝向良性發展。這些話，邱太三自己相信嗎？

無獨有偶，交通部長王國材6日也說，組團赴陸旅遊問題，目前陸方還沒有釋出善意，已請業者帶團到大陸時，讓對方了解，為讓台灣觀光客過去，對方也要做出努力。比起邱太三向中共隔空喊話，王國材直接叫業者到對岸去向中共討善意。

兩岸之間發生大小事件，陸委會一貫故作神祕說有兩岸溝通管道；王國材的說法不啻承認，蔡政府根本與大陸溝通無門。政府辦不到的事，就丟給人民承擔。不過，鄰里長組團赴陸旅遊被送辦，國民黨副主席夏立言訪陸也被扣紅帽，蔡政府叫業者去討善意，業者會不會擔心其中有沒有陰謀或陽謀？

蔡政府以兩岸觀光逆差為由，要求陸方釋出善意，但業者質疑，蔡政府怎麼不去向觀光逆差更大的日本要善意？怎麼不向東南亞國家要善意？何況，兩岸旅遊一直都是台方先開放，陸方才跟進。現在兩岸惡意螺旋上升中，等待陸方釋出善意要等到何時？

邱太三要大陸釋善意，王國材更叫業者向陸方討善意，但中共盯著賴清德呢！(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

中共 賴清德 觀光

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