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翻船案 胡錫進警告台灣：小心某時某海域會發生什麽

台灣新聞組／台北7日電
金門漁船事件陸方人員6日前往殯儀館上香，隨後即搭船班返回大陸。（本報系資料照）
金門漁船事件陸方人員6日前往殯儀館上香，隨後即搭船班返回大陸。（本報系資料照）

大陸「三無」漁船在金門海域翻覆兩死案，兩岸歷經15場協商仍無法達成共識，陸方人員已於本周二離開金門返回福建。帶隊的泉州晉江紅十字會高級顧問李朝暉離台前撂下重話：「由此造成的後果由民進黨當局負責」。環球時報前總編輯胡錫進稱，大陸在廈金海域乃至整個海峽有著廣泛、強大的執法行動力，「民進黨當局將惶惶不可終日，不知道未來的哪個時間在哪一處海域會發生什麼。」

對於這起事件，胡錫進6日深夜在個人社交平台發文稱，陸方一行人裡多人是兩名遇難者的家屬，他們周二憤然離開金門，家屬也拒絕了台海巡部門「數目很小的所謂撫恤金」。胡錫進認為，「這是陸方的一個強硬態度！老胡相信，這個態度一定能給民進黨當局施加很大壓力。」

文章表示，現在的情況是台方明顯是肇事做錯的一方，台灣海巡船粗暴追撞大陸漁船導致船傾人亡，之後又隱瞞真相、說辭反覆，還態度倨傲，連島內輿論也為之嘩然。對此，大陸不可能聽之任之，也有充分的法理和道義依據要求民進黨當局承擔悲劇發生，以及善後協商破裂可能導致的各種後果。

胡錫進並強調，「大陸向來說到做到，有充分手段和能力讓民進黨當局承擔後果。福建海警已經在廈金海域開展常態化執法巡查行動，未來規模和強度都可能增大。之前在島內已經引起震動，今後可能震得更厲害。」

他警告，如果這起事件得不到應有善後，「最不踏實的將是台灣民進黨當局，因為大陸方面在廈金海域乃至整個海峽有著廣泛、強大的執法行動力，民進黨當局將惶惶不可終日，不知道未來的哪個時間在哪一處海域會發生什麼。」

文章最後要大陸民眾，「不妨搬板凳來，等著看民進黨當局外強中乾、色厲內荏的真實樣子如何逐漸暴露出來。」

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