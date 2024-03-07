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黑白集／蔡政府要先撐人權 才能撐得起主權

黑白集
民進黨執政後，將「抗中保台」的雙面槓桿玩到極致。(本報資料照片)
民進黨執政後，將「抗中保台」的雙面槓桿玩到極致。(本報資料照片)

大陸漁船翻覆事件，兩岸歷經15次協商仍告破局，死者家屬拒收慰問金含怨而返。一起個別漁船事故，蔡政府將之上綱為兩岸政治角力，因態度傲慢終難善了。可能的後續效應，將由金馬乃至全台民眾承擔。

民進黨在野時，即擅長以製造衝突賺取籌碼；執政後，更將「抗中保台」的雙面槓桿玩到極致。事實上，這次事件造成大陸漁民兩死，儘管對方越界，但造成傷亡就該致歉，這是基於人道關懷。誰料，蔡政府態度強硬拒不道歉，又堅稱「不是碰撞」，只想用錢解決。誰受得了這種羞辱？

蔡政府一貫的手法，宣稱這是為了捍衛「主權」；綠營更將主張和解的在野黨醜化為與中共「唱和」。依其邏輯，為了主權顏面，人命就可以白死，真相也可以被遮蓋。民眾能接受這種詭辯的邏輯嗎？

民主政治講究的是「理性」與「就事論事」，但在民進黨的抗中大旗下，什麼都可以犧牲。它今天可以犧牲大陸漁民，明天不會犧牲台灣百姓嗎？向死亡漁民家屬為執勤意外致歉，是基於人權展現人道，國家主權完全不會因此而受損。相反的，一個重視人權的國家，更能凸顯自己主權的高尚，不是嗎？

說到底，台灣人民要求政府妥善處理此案，只是希望日後台灣人民遇到類似狀況，也能討得真相和公道。設身處地，很難嗎？(轉載自聯合報)

民進黨 中共

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