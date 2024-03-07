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交長盼幫忙溝通觀光 業者：大陸就是不想談

台灣新聞組／台北7日電
團客赴陸旅遊政策大轉彎，僅開放已在３月至５月報名者出團。圖為旅行團示意圖。（記者黃仲明／攝影）
團客赴陸旅遊政策大轉彎，僅開放已在３月至５月報名者出團。圖為旅行團示意圖。（記者黃仲明／攝影）

開放組團赴陸政策在春節前緊急喊卡，交通部長王國材昨表示，3月到5月間包括併團共有4000團、10萬人陸續出去，目前陸方還是沒有釋出善意，已請業者帶團到中國大陸時，讓對方了解，為了讓台灣觀光客過去，對方也要做出努力。不過對於王國材的說法，業者並不埋單，強調「大陸現在就是不想談」，質疑政府兩套標準獨禁旅遊業。

交通部去年宣布今年3月開放組團赴陸旅遊，不料春節前臨時取消。王國材坦言，去年答應的部分就先做，後續就看陸方表現，「5月20日前的承諾都做了」，接下來6月後可能是由下一任決定。

王國材也提到，目前兩岸沒有透過觀光小兩會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會、海峽兩岸旅遊交流協會）溝通，近日與公會通電話時，已請業者帶團到大陸時也讓對方了解，為了讓台灣觀光客趕快過來，也請對方做出努力，不然就一直僵在這個地方。

據陸委會昨日送交立院的報告也指出，政府歡迎兩岸「對等」開放觀光，而非台單方面解禁，關鍵是兩岸同時做出開放。陸委會並指，若對岸願釋出善意，兩岸氣氛朝向良性發展，台方不排除提早進行適當調整。

對此，中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，兩岸從1992年就沒有雙向開放觀光，都是台灣先單向開放，大陸才開放，現在突然說要對等，「但從以前到現在就沒有這樣先例」。

他不滿表示，王國材提到主因「大陸不開放，台方單方面開放會有逆差」，但台灣跟日本、泰國及東南亞也都有逆差，為何就兩套標準？旅行業只是要公平正義，希望說清楚為什麼獨禁旅遊業？

蕭博仁也說，大陸現在就是不想跟陸委會談，旅行業者已拜會立院各黨團，後續就是等立院處理，旅行業者也可能有其他動作表達不滿，包括5月20日的抗議遊行也是選項之一。

交通部赴陸旅遊禁令，除讓旅遊業者怨聲載道，航空業者也被迫調整營運計畫。長榮航空總經理孫嘉明透露，本已針對深圳、杭州擬增班計畫，因配合政策而取消。

觀光 中華民國 東南亞

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