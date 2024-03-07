新聞評論／王國材「所託非人」 還是在演戲？

交通部長王國材(右二)6日前往立法院備詢，對兩岸觀光問題，王國材表示，請業者帶團到大陸時讓對方了解，為了讓台灣觀光客過去，對方也要做出努力。(記者陳正興／攝影)

交通部去年底宣布今年3月開放組團赴陸，不料春節前喊卡，僅開放3至5月已報名者出團，引發旅行業者不滿。交通部長王國材向業者喊話，要請業者到大陸代為溝通；不料業者不領旨，也不領情，直言對岸現在就是不想談，業者倒是希望政府說清楚「為何獨禁旅遊業？」。看來，王國材「所託非人」，他真正要央託的是邱太三、蔡英文 ，甚至是賴清德 。

王國材表示，3月到5月包括併團共有4000團、10萬人赴陸，6月以後就要看陸方表現，接下來可能也是由下一任決定。王國材還說，他近日和旅行商業同業公會全國聯合會通電話，請業者帶團到大陸時，也讓對方了解，為了讓台灣觀光 客趕快過來（赴陸），也請對方做出努力，不然就一直僵在這個地方。

可能是卸任部長在即，王國材的話說得直白，稱目前兩岸沒有透過小兩會溝通，反而是由旅行業到大陸溝通，希望對方善意回應，而且觀光無關政治，大陸已經開放這麼多國家，就是對台灣不開放，健康有序交流是一向主張，希望兩岸人民互相往來了解。

王國材一番話，既是說給大陸聽，也像是在做交通部長的職務交接。簡單來說，他之前承諾的3到5月出團一定會說到做到，至於6月以後的情形，他就不敢打包票，「由下一任決定」，可能是指接任的交通部長，也可能是指總統當選人賴清德，但這些都不是他可以左右。

只是，蔡政府無力處理兩岸關係，兩岸已無溝通管道，王國材只能央託旅行業者帶團到大陸時代為「溝通」，希望對方也能為後續台灣旅行團赴陸做出努力，兩岸才能朝健康有序交流的目標前進。

但是，王國材的不情之請碰了軟釘子，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁點出問題的關鍵，就是「大陸現在就是不想談」，而且兩岸從1992年就沒有雙向開放觀光，都是台灣先開放，大陸才跟進，現在突然說要對等，但從來就無先例。

業者的說法有理有據，現今兩岸關係複雜嚴峻，政府做不到的事情，怎能把業者推到第一線代為「溝通」？政府有授權嗎？而且王國材交付的是沒兩岸從來有過先例的艱鉅任務，王國材是搞不清楚狀況，還是蓄意要刁難業者？

誠如王國材所言，觀光無關政治，那赴陸旅行團為何偏偏就成了政治籌碼？交通部如果在意對陸的觀光逆差，要求陸方對等開放，為何又對日、泰、東南亞國家的逆差不在意呢？

如果王國材真的有心要推動兩岸健康有序交流，他真正要拜託的是陸委會主委邱太三及後面的總統蔡英文，甚至是5月要上任的賴清德。從取消禁團令政策急轉彎的情形來看，即使王國材曾說：「我不管陸委會怎麼樣」，但事實證明，交通部根本不是主角。俗諺「冤有頭、債有主」，王國材再怎麼拜託業者，終究也只是演戲一場。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)