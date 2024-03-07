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陸船越界就砲擊？退輔會主委：對岸也是中國人

記者洪哲政／台北7日電
退輔會主委馮世寬(右)6日率官員在立法院外交及國防委員會進行業務報告。(圖／取自立法院直播)
退輔會主委馮世寬(右)6日率官員在立法院外交及國防委員會進行業務報告。(圖／取自立法院直播)

針對兩岸在金廈水域的對峙，退輔會主委馮世寬昨天在立法院表示，台方必須堅持執法，但他希望回到過去兩岸以智慧保持平和的年代。立委詢問有人主張只要漁船越界，台方就加以砲擊？馮世寬說，這不是最好的方式，不應該這個樣子，因為對岸也是中國人。

馮世寬昨率官員在立法院外交及國防委員會進行業務報告，民進黨立委王定宇提及退輔會報告內容將赴歐洲與退伍軍人團體交流，若中共阻撓導致無法行成，是將大國作小；馮世寬表示此行的確是第一次，允諾成行後提出專報。

國民黨立委徐巧芯則詢問，5月20日之後，馮世寬是否願意留任原職？馮世寬表示，國軍有許多高階、屆齡而現在沒有職務的將領，他當部長後知道得更多，他認為應將機會讓給他們來工作。

立委進一步詢問金廈海域快艇翻覆事件，馮世寬曾說兩岸應有智慧化危機為轉機，若有機會，建議台方應該如何處理此事？馮世寬說，首先應堅持繼續執法，當然其中有許多技術性可以去協調、互相諒解，20多年前他任情報次長到金門視導，當初兩岸漁民非常和諧，越界者一定請回來，不是關，而是扣留兩三天，再平和地放回去。他希望再回到那個年代，當年用什麼智慧保持兩岸平和。

徐巧芯追問，有人主張比照阿根廷，只要漁船越界就加以砲擊。馮世寬說，這不是最好的方式，不應該這個樣子，因為對岸也是中國人。

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