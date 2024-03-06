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新聞眼／翻船案21天沒真相 台面子裡子雙輸

記者 蔡家蓁、王慧瑛
陸船翻覆案爭點 製表／蔡家蓁、王勇超
陸船翻覆案爭點 製表／蔡家蓁、王勇超

大陸漁船在金門海域翻覆事件，兩岸代表馬拉松式協商後仍然破局，下一步怎麼走？牽動兩岸敏感神經。民進黨政府無力善後，將海上漁船事故升溫至兩岸政治角力，導致談判破局、兩岸關係惡化，撕裂人民情感，可謂面子、裡子雙輸。

陸方代表及罹難者家屬「要真相、要道歉、要賠償」的訴求，其實並非完全沒折衝空間，只不過民進黨政府主旋律是「不能道歉、不是碰撞、依法執行」，還營造「抗中保台」氛圍。

海巡人員在金廈海域查緝越界的大陸「三無」漁船，不幸造成兩名陸籍漁民溺斃，原本不至於造成兩岸高度對峙，但海巡署光是對案發影像、如何翻覆都交代不清，還用「擠牙膏式」談案情，無法完整據實說明原委，怎可能營造良好談判氣氛。尤其，民進黨企圖以「意識形態」拆彈，雙方談判僵持不下，綠營人士發言又不斷堆高敵意，可以預見談判破裂。

海委會主委管碧玲4日到立院專題報告，不好好說明執法過程細節，始終糾結在「撞船」的專題報告名稱，讓整件事淪為朝野口水，更引來緊盯立院直播的陸方代表團人員批評「硬拗」，當時外界已嗅出陸方代表的不悅，似有「談不下去」的氣氛，台方代表明知氣氛不對卻未能立刻飛回金門展現繼續協商的誠意，陸方代表只好宣布不談了走人。

「一開始採取『紅會對紅會』的協商談判模式，或許不至於搞成僵局。」這是金門民間的普遍看法。陸方由泉州紅十字會出面、國台辦坐鎮後方指揮調度，一向強調對等尊嚴的民進黨政府，未委由金門紅十字會代表洽談，反派出陸委會法政處長周鳴瑞、海巡署副署長許靜芝等官員出面，「以官對民」戰略讓對岸更不信任，導致雙方敵意螺旋不斷升高。

陸方家屬歷經21天的折磨，不僅得不到真相，家屬5日掩面痛哭，喊著「連一句最簡單的道歉都沒有」的畫面，看在兩岸人民眼裡何其揪心，對口口聲聲說要「人道關懷」的海委會、海巡署，又是何其諷刺；尤其，陸方代表及家屬即便簽證6日才到期，5日落下一句「相關後果由民進黨當局負責」集體撤離，為幾乎瀕臨決裂的兩岸關係埋下更多變數與隱憂。

第一回合談判破裂，下一步如何走？民進黨政府處理一起海上執法糾紛都處理不來，一旦兩岸關係持續緊張，真有能力守護台灣的主權、安全和利益嗎？

民進黨 簽證 馬拉松

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