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陸船翻覆案 學者：情勢比裴洛西訪台嚴峻 金門人不緊張

記者賴錦宏／台北5日電
陸船翻覆案造成兩岸關係緊張，金門海域4日早有不少漁民出海，海面上看起來相當熱鬧，感覺不出兩岸緊張局勢。(記者蔡家蓁／攝影)
陸船翻覆案造成兩岸關係緊張，金門海域4日早有不少漁民出海，海面上看起來相當熱鬧，感覺不出兩岸緊張局勢。(記者蔡家蓁／攝影)

剛陪同國民黨副主席夏立言訪問大陸回台的淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山昨在廣播節目上表示，金廈漁船翻覆事件讓他這次大陸行感受到兩岸關係前所未有的不好，甚至比1996年台海危機、前年時任美國眾議院議長裴洛西訪台時更為嚴峻。

他認為台灣是法治國，拖愈久兩岸敵意螺旋會持續上升，若民進黨政府不能務實處理，「大陸要對台灣動武，我一點也不驚訝」。

趙春山觀察，大陸台商、台生、台胞都很擔心在兩岸關係急速惡化下會變「夾心餅」，在大陸更難生存；這次漁船事件恐傷及台灣在大陸形象。

「星星之火足以燎原。」趙春山說，他到訪大陸多次，從未感到兩岸關係如此不好，他認為台灣處理過程於情於理都說不過去，「人死最大」，第一時間台灣官方卻未對死者表示關切，未能表現出同理心。

他強調真相是重要的，事件發生迄今半個多月，真相依舊未明，大陸因此出現各種猜忌，許多大陸民眾氣憤為何一直拖著沒解決？

趙春山說，國台辦表現讓大陸部分民意認為太軟弱了，甚至有網友稱國台辦為「跪台辦」，這會給大陸官方壓力。

趙春山指出，國民黨參訪團在上海下榻「和平飯店」是有寓意的，兩岸要和平就要對話，就要有同理心，要在彼此民意中營造出和平氣氛，類似事件若發生在馬政府時期，兩岸可透過對話化險為夷，但是這一次有太多政治因素伸入，對方也是如此，「拖得愈長，對台灣不利」。

趙春山說，在民進黨執政下，兩岸本就沒有互信，即將上任的賴清德又標榜是務實台獨工作者；金廈漁船事件後，海委會主委管碧玲每次出來講話，兩岸間仇恨值就飆高，這不是處理危機的辦法。

他認為官員講話很重要，若本來就有偏見、本來就反中，講出來的一定火上澆油，結果就是「灰色地帶」沒有了。兩岸若沒有善意表現，絕對兵戎相見；他對未來兩岸關係發展很不樂觀。

立法院內政委員會昨安排「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告，朝野針鋒相對，留在金門的陸方家屬與談判協商代表也相當關注，整天待在房間緊盯立法院直播；據了解，陸方代表看到海委會主委管碧玲報告時只提到海巡署針對未進行錄影蒐證向社會致歉，卻沒提到撞擊陸船等關鍵問題，激動說「還在硬拗」。

據透露，陸方主要關鍵人物泉州台辦副主任李朝暉、晉江紅十字會秘書長曹榮山、顧問許偉偉等人昨聚在同一個房間看立法院直播，連中午也沒外出用餐。

相較於立法院及雙方談判協商的對峙氣氛，金門在地人卻沒那麼緊張；金門海域最近是漁汛期，黃魚、午魚出大量，不少漁民及釣客昨天上午把握好天氣出海，自嘲「後方吃緊、前方緊吃」。

金門地方人士說，現在是台灣人覺得很緊張，金門人覺得風平浪靜，台灣大多「天龍國思維」看金門，不見得了解在地實際狀況。他說，陸船翻覆事件後，金門海岸巡隊執法變得低調，執法也變得客氣，昨天烏沙頭海域有六十多艘漁船出海釣魚，海面上相當熱鬧，站在島上往海面看，完全感受不到兩岸肅殺氣氛。

國民黨 民進黨 夏立言

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