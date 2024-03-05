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陸船翻覆案 海委會：執法遭扭曲 立委：資訊擠牙膏

台灣新聞組／台北5日電
海洋委員會主委管碧玲4日在立法院內政委員會專案報告。(圖／海委會提供)
海洋委員會主委管碧玲4日在立法院內政委員會專案報告。(圖／海委會提供)

陸船在金廈海域翻覆案發生第20天，立法院內政委員會安排海委會等單位專題報告並備質詢，海委會主委管碧玲表示，台灣是民主法治國家，從事發至協商始終堅持必須依體制交由獨立客觀的司法機關調查，未來會依調查結果釐清責任，絕對毋枉毋縱。

「海巡署在執法過程受到誤解與扭曲」管碧玲說，第一時間指示海巡署安頓亡靈、設立牌位與靈堂，請法師安靈並誦經，海巡人員也到靈前祭拜，做足人道關懷，在司法調查結果出爐前，台方給予陸方家屬實質慰問，展現處理此案最大誠意，期盼善意能被珍惜，恢復金廈海域原有寧靜，也希望兩岸海巡協同執法不會因此事遭摧毀。

立法院內政委員會昨邀請管碧玲及陸委會主委邱太三等首長專題報告「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」並備詢，國民黨立院黨團拂曉出擊，清晨6時召集甲動嚴陣以待，會議尚未開始已擠滿立委及媒體，現場混亂。

國民黨立委許宇甄質詢，撞船意外發生後，海巡署連兩天新聞稿都誤植時間，是誠實的錯誤還是刻意隱匿？內政委員會召委高金素梅認為，海委會以擠牙膏方式提供資訊才造成外界諸多疑慮。國民黨立委牛煦庭表示，海巡稱碰撞是執法常態，表示確有碰撞事實，但第一時間說大陸漁船蛇行翻覆，後續又說碰撞；如今又為碰撞或撞船爭執，「實在很無聊，社會大眾只想知道，兩船有沒有碰在一起」。

管碧玲表示，海巡署不可能隱匿，案發第一時間已全部報告檢方，但因海巡語言和社會語言不同，海巡署第一時間的社會溝通確實不足；海巡署艦隊分署長廖德成表示，執行登檢過程中，兩船擦撞、碰撞是常態，至於碰撞大小是否導致陸船翻覆，有待檢方確認。

海巡署長周美伍答詢，「三無」船舶不只有台方在查緝，光是去年陸方要求台方協同執法就高達49次，彼此在各自水域查緝違法、走私；海巡人員不可能去衝撞，所以他們不贊成叫「撞船」，取締非法、保障合法，這是海巡每天都在做的工作。

邱太三說，大陸國台辦定義「惡性撞船事件」，稱台海巡署暴力執法、要求賠償，這一鋪陳認知作戰行為，民眾應注意，並支持海巡；陸委會提出的報告沒改題目，只是「沒有寫出來」，確實值得商議，願向召委表示歉意。他說，卅多年來兩岸對於「禁止、限制水域」有默契，海巡也有ＳＯＰ和處理機制，兩岸長年來有基本溝通跟協商機制，只是對方要不要用而已，涉及人民權利義務事項，雙方會「找到一個適當方式」。

海洋委員會4日並發新聞稿指出，主委管碧玲4日在立法院內政委員會專案報告，就立委質詢金門陸船翻覆事件時表示，指稱她下令開火、是此次談判障礙，把她建構成一個好像妖魔鬼怪的人，都是認知作戰，完全非事實。

民進黨立委李柏毅提及網路上的造假圖，管碧玲說，這整件事情發生以來，一直把她沒有講的事情塞進她的嘴，把她建構成一個好像妖魔鬼怪的人，只能用無以復加來形容，一個人的形象可以這樣在短期內被眾口鑠金、用這樣的語言淹沒、被建構成是一個罪犯、冷血的人，這次她感同身受，這是認知作戰的一部分。

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