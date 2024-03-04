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夏立言返台：盼盡快還原漁船翻覆案事實、無偏袒大陸

記者黃仲明／桃園4日電
國民黨副主席夏立言（左二）4日凌晨自杭州返台，陪同人員包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉（右一）及國家政策基金會資深顧問趙春山（左一）。（記者黃仲明／攝影）
國民黨副主席夏立言（左二）4日凌晨自杭州返台，陪同人員包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉（右一）及國家政策基金會資深顧問趙春山（左一）。（記者黃仲明／攝影）

國民黨副主席夏立言2月26日啟程訪陸，與當地台商、台胞舉行座談，聆聽意見，並在上海和平飯店與大陸國台辦主任宋濤會面，雙方針對陸船翻覆意外事件表達意見。夏立言3日結束行程，4日返抵台灣。

夏立言受訪時表示，此行很早就安排好，就是到大陸看台商，因此按照計畫前往廈門、廣州、東莞、深圳，經過長安到上海跟崑山，最後從杭州回來。他也坦言，此行確實有與宋濤見面，談話過程中不免談到兩岸及兩黨的關係，也有談到「陸籍漁船闖金門海域翻覆案」，但雙方各有各的立場。

夏立言指出，與宋主任談話過程中強調「人死為大」，台灣是個善良的社會，非常重視人命，對人表達關懷是很正常的事情，國民黨主席朱立倫也這樣說過，所以他也希望國台辦向死者家屬轉達。另外，希望雙方都能就此事件盡快終止，不要再讓惡意螺旋上升，兩岸都希望和平，特別是台灣這邊。

國民黨副主席夏立言表示，與大陸國台辦主任宋濤談話過程中，曾表達希望雙方都能就此事...
國民黨副主席夏立言表示，與大陸國台辦主任宋濤談話過程中，曾表達希望雙方都能就此事件盡快終止，不要再讓惡意螺旋上升。（記者黃仲明／攝影）

此外，更希望盡快還原事實，知道事實之後才能做出正確的下一步判斷，「該道歉、該處分、該起訴、該怎麼做」，一定要有事實才是最重要的事。大家都知道海巡的辛苦，也知道檢調單位正在調查中，並不是說這些程序不要做，只是希望盡快發掘事實、還原事實「這就是我們的基本立場」。

夏立言說，他並不清楚執政黨與陸方就此案的整個談判過程，國民黨並不是執政黨，也沒有被授權。媒體質疑夏立言在過程中比較偏袒對岸，夏立言說他絕無偏袒任何人，不管在何時、何地都只會維持一貫的立場「還原事實，做出正確的判斷」。

夏立言強調，外界質疑每逢兩岸發生緊張的事情時，他就跑去大陸，但他去大陸的目的是探視台商；兩岸之間永遠那麼敏感、緊張，永遠有那麼多事情發生，所以兩岸之間需要對話溝通的管道，以免雙方因為沒有互信，可能就讓一件小事變成大事。

夏立言 國民黨

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