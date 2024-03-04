藍委質疑：海委會每年有120億預算 為何不花3000萬補足密錄器？

大陸快艇事件延燒，台灣立法院內政委員會4日邀海委會主委管碧玲等人專題報告。國民黨 立法院黨團書記長洪孟楷指出，海委會每年有120億元（台幣，下同，約3.76億美元）預算 ，為何不願掏出3000萬元補足海巡人員缺乏的密錄器？並會要求管碧玲說明整起事件來龍去脈。民進黨 立法院黨團幹事長吳思瑤則表示，民進黨已發布甲級動員，黨籍立委將全力備戰，力挺國家執法與海峽管轄權。

洪孟楷指出，管碧玲過去擔任過立委，試問立委管碧玲難道能接受海委會主委管碧玲這樣的態度？管碧玲任立委時，對馬英九政府時期的官員總是嚴厲謾罵，希望管不要換了位子就換了腦袋；況且，行政權絕對不能夠隨便更改立法院召委訂定的報告名稱。

洪孟楷表示，他也希望了解，海委會究竟為海巡前線弟兄做了哪些事？海巡人員在2020年前都還有密錄器可使用，後來卻出現缺乏密錄器情形，密錄器只要3000萬元即可補足，海委會一年有120億元預算，民進黨政府連這點錢都如此吝嗇，這算是照顧海巡人員的方式嗎？

洪孟楷指出，現在兩岸都希望能和平解決問題，不願見到敵意螺旋上升；執政黨也無須扣國民黨帽子說是在替大陸說話，事件迄今已經兩周，要的就是真相而已。

民眾黨立委麥玉珍表示，希望大家就事論事，包括事件如何發生、處理跟預防，進而達到兩岸關係共好，這是現在最重要的事情，而非專題報告的名稱問題；不管是哪一個國家的人民，所有人都是父母的小孩，人命關天該調查清楚，「不是說話大聲就有力」。

吳思瑤表示，民進黨立委絕對會專業問政，力挺國家海巡弟兄合法、正當執法的立場，相信透過專業問政，能把事件原委清楚呈現在國人面前。