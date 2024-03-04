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陸船翻覆案／台國安高層：究責須待司法調查 將給慰撫金

記者侯俐安／台北4日電
陸船翻覆釀2漁民落水死亡一案，已成為兩岸政治事件。（圖／金門海巡隊提供）
陸船翻覆釀2漁民落水死亡一案，已成為兩岸政治事件。（圖／金門海巡隊提供）

陸船翻覆案超過半個月，雙方談判協商15次，陸方要求台方「道歉、賠償、究責」。台灣國安高層表示，此事一開始就定調為海上執法事件，不是政治事件；由於是執法案件，涉及責任釐清之處，需經過司法調查，站在人道角度，將給予慰撫金。

台灣立法院內政委員會召委高金素梅排定4日進行「金門撞船案」專題報告，邀請相關官員說明整起事件。此案台方一開始研判，兩岸都希望降溫，但從台灣觀光遊艇被陸方海警登船臨檢，再到國台辦重批海委會主委管碧玲，台方認為台辦開始以政治性語言處理；但台方仍希望全案回歸事件本質。

對於陸方要求參與司法程序，並提比照「廣大興案」辦理，台方知情人士表示，對於執法過程問題，待金門地檢署調查，釐清真相後，如有執法過當，會依照台方罰則處理；其次，台方將給予人道「慰撫金」，但不會是「賠償」，賠償牽涉責任認定，須等司法程序。

知情人士表示，大多數民主國家司法程序皆是如此，只要與責任有關，會等司法釐清。至於慰撫金，分兩層次，第一，此案終究是發生遺憾，以人道角度應給予慰撫，無關公權力行使是否造成偏失；第二，該船沒有船籍證、撈捕證等，冒險出海作業，從社會角度給予慰撫是合理的。

民進黨官員表示，陸方第一時間稱「沒有禁限水域」，等於否定雙方長期以來在金廈水域的默契，也等於間接否定台方管轄權，使得台方在這次個案談判中小心翼翼，不能輕易在涉及管轄權問題有任何讓步，以免這起個案造成台方沒有管轄權的既成事實。

至於兩岸關係層面，官員表示，目前評估陸方在兩會之前，確實有升高局勢以讓本案盡速落幕的可能性，但兩會過後為求穩定和諧，應不會有升高局勢做法；至於中長期是否常態化，仍要進一步評估。

兩會 觀光 民進黨

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