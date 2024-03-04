黑白集／「拖」字訣… 那些不肯解決問題的人

有一類新品種政治人物，他們不在乎自己言行是否合理，在乎的只是能否博取聲量。柯文哲 顯然是此中高手，但最近一名蔡政府官員鵲起，近半月的聲量已快要超越柯文哲。此人，就是主導大陸漁船翻覆事件處理的海委會主委管碧玲。

管碧玲對付此案的招式，不外一個「拖」字，極力避免事件過早落幕。不論金廈海域被大陸海警、海監船艦如何干擾，不論台灣海巡和陸海警如何對峙，管碧玲一概不為所動。雙方代表談判破裂十幾回合，她似乎樂在其中，把協商當成個人秀場。

外界都擔心，如果小事處理不當，會讓兩岸關係惡化，損害金門安全及海域主權。但管碧玲不管這些，她似乎更想刺激對岸再祭重手，甚至引發美國出面干預；如此，她說不定能撈到一個酷炫的下台階，並把罪名推給在野黨與中共 唱和。因此，國會要求她就「金門撞船案」作專案報告，她直接回嗆不接受這名稱。

這樣瞎扯，不能說沒用。至今，不少人恐已忘了海巡緝捕陸船未依SOP錄影，忘了管碧玲曾想遮掩真相，只記得綠委批夏立言 媚共。但再怎麼長袖善舞，她就是個不想承擔責任的人，寧可損國家，也不肯解決問題。

巨人隊在大巨蛋戰兄弟，3.8萬人在春雨料峭日觀賞賽事，大家也有相同感受：如果柯文哲沒拖八年，市民早就能進場享受了。（轉載自聯合報）