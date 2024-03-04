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陸船翻覆案報告遭改名…海巡署攬責 在野再轟藐視、綠出事推下屬

台灣新聞組／台北4日電
針對陸船翻覆事件，立法院內政委員會4日邀請海洋委員會主委管碧玲（右）等官員，進行「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告。（本報資料照片）
針對陸船翻覆事件，立法院內政委員會4日邀請海洋委員會主委管碧玲（右）等官員，進行「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告。（本報資料照片）

金門海域陸船翻覆釀兩死，兩岸談判陷僵局。台灣立法院內政委員會4日安排海委會與陸委會專題報告「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」，會前朝野立委對「撞船」一詞激烈交鋒，海委會主委管碧玲改口稱報告題目是「海巡署改的」，國民黨則抨擊民進黨政府出事只會推給下屬、擅自改名是對立法權的不尊重、藐視民意。4日立院的攻防結果，左右本案後續發展。

第15次談判 仍無果

本報系聯合報報導，陸船翻覆釀兩死案今天進入第20天，台灣海巡署與陸方代表3日舉行第15次閉門會議，雙方歷經75分鐘談判，仍舊沒有共識。台方負責談判的海巡署副署長許靜芝與陸委會官員飛回台灣參加4日立院的專題報告，陸方代表則留在金門三天，待海巡開完會返金續談。

陸委會4日提交內政委員會的書面報告指出，經初步調查，海巡人員依法執行職務，過程並無不當，對於本次陸籍船員拒絕配合台灣方面執法工作，發生不幸事件深表遺憾。

知情人士表示，雙方針對「碰撞」一詞始終無法取得共識，由於層級都拉到中央，雙方各有堅持。

4日的專題報告展開前，朝野就對報告名稱爭辯，海委會並將提交立院的報告名稱改為：「113年2月14日取締大陸籍快艇事故案」，國民黨及民眾黨立委都認為這是行政權對立法權的不尊重，藐視民意。

海委會主委管碧玲1日在臉書上說，「我們不接受內政委員會排定專案報告的名稱，那是違背事實的名詞定位」，引發國民黨立委砲轟。管碧玲3日稍放軟，她表示「題目是海巡署改的」，身為海委會主委，支持海巡署改報告名稱；不過她對內政委員會召委高金素感到不好意思，即使被罵也是她要承受的。

海巡署：捍衛執法正當性

台灣海巡署副署長張忠龍則指出，船體「碰撞」或「碰觸」與「撞船」仍有主被動及強度的不同，因此為了捍衛執法正當性而調整專題報告名稱。他說，各機關赴立法院專題報告，偶有報告單位因排案名稱與機關業務本質不同而改名之情形，海巡署並非首例。

台北中國時報報導，國民黨團痛批，過去從未有行政部門擅自更換報告名稱，這是對民意的傲慢、也是對立法權的不尊重；砲轟中央將錯推給海巡人員，絲毫不見大官檢討反省。

民眾黨團幹事長吳春城表示，從來沒有行政部門擅自修正立法院議案名稱，這是藐視國會；這是民進黨過去八年累積下來的傲慢跟惡習，行政部門應調整態度。

國民黨 民進黨 快艇

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