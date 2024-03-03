吐瓦魯新總理：維持與台邦交 盼重談援助協議

我友邦吐瓦魯新總理戴斐立（Feleti Teo）1日表示，該國與台灣共享民主價值，重申其政府將與台灣保持外交關係，排除轉向北京的可能性。(法新社)

中華民國友邦吐瓦魯新總理戴斐立（Feleti Teo）1日表示，該國與台灣共享民主價值，重申其政府將與台灣保持外交關係，排除轉向北京的可能性。

戴斐立接受美聯社採訪時表示，「我們與台灣的關係純粹基於民主原則，他們對我們非常忠誠。」這是新政府本周宣誓就職後，他首次接受外媒訪問。

他說，改變邦交 對象「絕不是」吐瓦魯人民的議題。希望與台灣重新談判發展援助協議，而氣候變遷 與海平面上升的影響，仍是首要之務。

戴斐立日前告訴包括法新社在內的一小群新聞機構，他的政府將會「集中精力處理吐瓦魯的重大優先要務」。他強調，「除非這段關係出現什麼重大問題」，否則不值得花時間「針對這段關係進行評估和調查」。「截至目前為止，沒有需要立刻跟台灣探討的任何重大問題。」

台灣目前有12個邦交國，人口1萬1000人的吐瓦魯是其中之一。今年稍早吐瓦魯國會大選期間，一名資深議員提出新政府可能外交轉向與北京建交，引發關注。

由於吐瓦魯在經濟和氣候變遷議題上面臨諸多挑戰，戴斐立強調，有「諸多國家發展重大優先要務」得去思量，而不是地緣政治博弈。戴斐立指出，他也「無意取消」與澳洲 的一項具指標意義氣候和安全協定，但確實想要取消這項協定若干面向。

兩國去年11月簽署這項條約，一旦吐瓦魯公民的家園在太平洋消失，他們將有到澳洲生活的權利。上述協定要求澳洲於吐瓦魯面臨天災、疫情流行和「軍事侵略」時，予以保護。但它也讓澳洲對吐瓦魯與他國簽署的國防協議有發言權，在吐瓦魯國內引發有損主權疑慮。

吐瓦魯由9座珊瑚礁島組成，其中兩座大體上已經沉入海中，氣候科學家擔心整個群島未來80年內將會變得不宜居住。