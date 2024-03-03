吳釗燮接受印度電視台專訪 陸使館跳腳：違一中原則

外交部長吳釗燮日前接受印度「News X」首席主播Rishabh Gulati視訊專訪，引發中國駐印度大使館不滿。（取材自外交部官網）

外交部長吳釗燮日前接受印度 電視新聞頻道「News X」專訪，大談民主國家應緊密合作以抵禦威權主義擴張，期盼台印關係邁向多元合作。專訪播出後，中國大陸駐印度大使館 2日發布新聞稿，痛批印度這家電視台嚴重違背一個中國原則，完全不可接受。

根據台灣外交部新聞稿，吳釗燮2月29日接受印度電視新聞頻道「News X」首席主播Rishabh Gulati視訊專訪，專訪已於同日晚間播出。

專訪中針對台印日前簽署移工合作備忘錄一事，吳釗燮表示，印度是世界最大民主國家，人民勤奮，勞動力質量水準均高，而同為民主國家的台灣，經濟蓬勃發展，但面臨勞動力短缺的挑戰，因此台印簽署移工合作備忘錄，將提供雙方更多勞務合作機會。

在回應俄烏戰爭及以巴衝突對台海及印太和平穩定的影響，吳釗燮指出，當前全球局勢凸顯民主與威權體制間的對立，中國不斷透過軍事壓力、經濟脅迫、混合戰及灰色地帶戰略威脅台灣，也在東海、南海威脅日本 及菲律賓。

吳釗燮並稱，中國企圖突破第一島鏈，向太平洋地區擴張勢力，與索羅門群島簽署安全協議即是顯例；另也在印度洋沿岸以「珍珠鏈」（string of pearls）戰略擴張影響力。吳釗燮強調，獨裁國家有彼此靠攏合流的趨勢，因此民主國家沒有退路，唯有持續加強合作，共同遏止威權國家聯手擴張。

吳釗燮表示，台灣期待與印度加強經濟、文化、教育及農業等面向的合作與交流，期盼台灣與印度能夠簽署自由貿易協定，以利進一步深化雙邊經貿關係。

對於印度電視新聞頻道「News X」專訪吳釗燮，中國駐印度大使館強調，所有與中國建交的國家都應堅定履行堅持一個中國原則的承諾，這也是印度政府的官方立場。而且，印度還是最早承認一個中國的國家之一。

中國駐印度大使館敦促印度有關媒體在涉及中國主權和領土完整等重大核心利益的問題上秉持正確立場，恪守一個中國原則，不為台獨勢力提供發聲平台，避免發出「違反基本常識」的錯誤信號，不要誤導大眾。