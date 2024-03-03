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黑白集／赴陸團開心出發 打臉蔡政府大陸政策

黑白集
蔡政府對赴陸禁團令朝三暮四，然而首日團旅開心成行，正是對蔡政府大陸政策進退失據的打臉。(本報資料照片)
蔡政府對赴陸禁團令朝三暮四，然而首日團旅開心成行，正是對蔡政府大陸政策進退失據的打臉。(本報資料照片)

交通部原宣布3月1日開放組團赴陸，不料春節前緊急喊卡，僅開放3至5月已成團者。蔡政府對赴陸禁團令的朝三暮四，可謂是反中的必然結果。但首日團旅客臉上「終於成行」的開心，正是對蔡政府大陸政策進退失據的打臉。

禁團令最初是因新冠疫情不得不然，但各國邊境解封後，唯獨台灣繼續禁止組團赴陸。去年11月，交通部終於在選前承諾今年解禁，未料選後又以諾魯斷交及M503航路事件為由，違法濫權再祭禁團令，犧牲人民權益和業者生計當對抗武器。春節富國島丟包事件尚未平息，6月後的赴陸團現在已在台灣被放鴿子了。

赴陸旅遊團直如一把戳穿民進黨政府兩岸決策失當的利刃：如果祭禁團令對抗航路爭議是對的，如今金門翻船事件對岸海警船直驅台灣禁限制海域侵門踏戶，並登船臨檢金門遊艇，旅遊團更該全面禁止才是，怎容台客「資匪」三個月？

組團赴陸遊本就是人民的自由權利，蔡政府卻寧可把民眾趕向缺乏保障的地下團。這和海委會主委管碧玲要台方船舶若遇大陸海警登檢不必停留快跑一樣，完全不顧人民安危。再看管碧玲回應遭對岸點名「冷血」，竟伸手摸男記者臉「試體溫」，簡直把國安當兒戲。

被摸臉記者回應，管碧玲「手是熱的，但心呢」？對兩岸人民心冷如冰的，又豈止管而已！

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