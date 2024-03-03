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海委會報告不提碰撞 重申執法權 藍批說詞反覆

台灣新聞組╱台北3日電
根據海委會提供給立院的專報檔案，標題、內文避談撞船，以「大陸籍快艇事故」為題，並重申台方海巡取締於法有據。(本報系資料照)
根據海委會提供給立院的專報檔案，標題、內文避談撞船，以「大陸籍快艇事故」為題，並重申台方海巡取締於法有據。(本報系資料照)

金廈水域衝突案，立法院內政委員會安排海委會、陸委會明天以「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」為題，進行專題報告。不料海委會主委管碧玲認為專報名稱「撞船」違背事實，根據海委會提供給立院的專報書面，標題已改為取締事故案，內文也隻字不提碰撞等詞，並重申台方海巡取締於法有據。

回顧過去海巡署的對外發言，從案件發生至今，碰撞與否變了三次，藍委痛批管碧玲說詞反覆。

本報系聯合報報導，海委會專案報告，分為執法過程、後續處理、研析檢討三大面向。執法過程分別為發現陸船越界、陸船翻覆救援、配合地檢調查。報告內容點出的事發時間是13時10分，陸船以大角度向右急轉發生翻覆，四名大陸船員全數落海，但並未提及碰撞等詞。

海委會表示，本案取締於法有據，關於執勤同仁來不及蒐證，因有司法機關調查及相關人證與物證，仍可還原事實。海巡署多功能艇未配置全船監視系統，在執法過程中因高速追逐狀況，船身受海浪影響劇烈晃動，執法人員須高度專注維持平衡，導致未即時拿取手持式攝影機完成蒐證程序；為避免類案再生，將專案籌補密錄器及建置全時360度監視錄影設備，確保蒐證作業完備。

台北中國時報報導，管碧玲擅自將海委會報告名稱更改為「取締大陸籍快艇事故案」專案報告，引發藍營群起反彈，立法院秘書長周萬來也表示，至少他在立院任職期間，從來沒有聽過業務單位自行更改專報名稱的案例。

報導說，不只專報名稱更改，整份6頁的專報中，也隻字未提「碰撞」一詞。不過回顧海巡署過去公開發言，上月14日案件發生後，海巡署第一時間稱陸船「蛇行拒檢，不慎翻覆」，海巡署上月22日的記者會，海巡署艦隊分署第九海巡隊副隊長陳建文表示，陸船為躲避登檢蛇行、甩尾，船尾撞上CP-1051艇右前方，因離心力造成反彈而翻覆，證實有碰撞事實，如今海委會的報告又改口不稱碰撞。

國民黨立委徐巧芯也批，管碧玲說詞反覆，到底有無碰撞拿所謂第三人責任險推托，是否往過失致死偵辦，一下說是，一下不承認，都讓大家看到民進黨如果都是任用管碧玲這種人當政務官，國家怎麼管得好？

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