翻船案協商陸方缺席 海巡枯等流會 晚間復談「密商」

陸船翻覆案兩方原本1日要進行第12場的閉門會議，陸方疑似對管碧玲在立法院的發言不滿，集體缺席會議，讓海巡署官員枯等了一天，海巡署副署長許靜芝（中）在離開會場時臉色鐵青，面對記者詢問不發一語。（記者蔡家蓁／攝影）

大陸漁船越界遭追緝翻覆釀兩漁工死亡案，海巡署與陸方代表原本昨天上午10時要進行雙方的閉門會議，但至下午5時許，陸方卻一直未出現，但晚間9時多雙方在浯江飯店「密會」，會議時間大概40分鐘。儘管陸方代表離場時仍三緘其口，但外界揣測，雙方距離達成共識愈來愈近了。據了解，今早雙方還要再密商。

來源：聯合新聞網

原本昨天上午10時要進行雙方的閉門會議，但至下午5時許，陸方卻一直未出現，讓海巡署副署長許靜芝與陸委會官員苦等一天，疑似被「放鴿子」。

晚間九時多傳出雙方要在浯江飯店「密會」，記者到場時海巡署與對方代表已進入會議室協商，會議時間大概40分鐘。之後陸方代表離場，面對記者詢問低調未回應，但記者詢問是否有共識，陸方代表「點頭」不語，引起揣測。

許靜芝在晚間10時離開會場，面對記者詢問「有共識嗎？為何這麼晚開會？是想避開記者嗎？」他都未回應，只面無表情、一言不發地上車離開。

知情人士透露，會那麼晚重回談判桌一定是雙方在某些方面有了初步共識，才會見面再協商，至於具體內容要再了解，但2日早有聽說要再協商，陸方應該也不會那麼早回去，有些人昨還買了不少衣物備用換穿。

海委會主委管碧玲昨天在立法院表示，海巡執法的正當性依舊會堅持，但無意升高政治的對立，此外和對岸的協商持續，且有很高的期待，雙方都有版本，目前都在收攏，談判也在進行中。

管碧玲昨表示，協商內容雙方都有約定，結論尚未出爐前不便透露，現在是最後斟酌階段，請大家給一些耐心，靜待後續持續用善意對家屬人道撫慰。

立法院內政委員會召委高金素梅下周一安排海委會專案報告，名稱為「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」。管碧玲表示，不接受專案報告名稱，那是違背事實的名詞定位。

高金素梅說，昨天下午管碧玲坐在立院院會首長席上發文：「不接受內政委員會專案報告的名稱」，並將書面報告自行更改名稱，管碧玲的作法前所未見，傲慢無比。專案報告名稱，源自於海巡署2月22日直播記者會的名稱「0214金門海巡隊CP-1051艇與大陸漁船碰撞案記者會」，請管先刮刮自己鬍子。

此外，共機頻頻擾台，大陸國防部 新聞發言人張曉剛前天說所謂的海峽中線根本不存在；國防部長邱國正昨天到立法院備詢受訪，稱海峽中線是多年來雙方謹守的默契，假如不承認的話，將來沒有緩衝餘地，恐對地區造成更大壓力。