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赴陸團解禁首日上千人出發 旅客盼少點政治多點人情

台灣新聞組／台北2日電
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

交通部日前宣布，今年3月1日開放組團赴陸，不料在春節前緊急喊卡，僅開放3月至5月已報名者出團。昨天為開放組團赴陸觀光首日，以雄獅、可樂等業者為例，就出了近五十團，有上千名旅客出發。對於幸運搶到首日團，不少團客都覺得開心，不過也有旅客認為，只要不是旅遊警示區，都不應該限制，希望兩岸「少點政治味、多點人情味」，政府能早日鬆綁，對兩岸互動是好事。

來源：聯合新聞網

本報系聯合報報導，據了解，旅行業界代表近期密切與交通部、觀光署協商6月後的開放狀況，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，近期還會跟立法院的兩個黨團拜會，拜託立院出面協商，至於先前業界醞釀的520遊行抗議則是下下策，不排除當選項之一，當前還是希望政府對於訴求有所回應。

雄獅旅遊表示，昨共計出發14團、310人，逾九成為八日以上的長天數行程，熱門目的地包含九寨溝、重慶、張家界、山東等。

可樂旅遊表示，首日有近30團、約600人出團，3月至6月前則已承接約1萬1000名旅客出團。至於6月後已報名的旅客，依旅客意願盡量協助提前於5月底前出發，也協調少數個案改以自由行方式前往。

旅客黃先生表示，去年政府說要開放大陸旅遊，就開始問旅行團，很榮幸是第一批開放去大陸的旅行團。

旅客翁小姐表示，只要不是旅遊警示區，都不應該限制。政府一下子開放，一下子又限制國人組團去大陸旅遊，不得不讓人聯想是政治考量，尤其所有國家都開放了，唯獨限制大陸團，讓想跟團去大陸玩的民眾，只能自己安排自由行很不方便，希望能早日鬆綁，對兩岸互動是好事。

台北中國時報報導，對於政府指大陸對台不友善，包括諾魯斷交、M503航路取消向西偏置等事件，下令要求6月1日之後的團體取消或併入3至5月的團內。易飛網表示，3月至6月期間已達40團成團，人數逼近1200人，6月後報團數也有10團之多，將與消費者協調是否轉團，若旅客意願取消行程則全額退費。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，這波出團的旅行社，過去都有豐富經驗，行程安排上不會有問題，而旅遊業仍期待政府能回心轉意解禁，他日前已拜會國民黨黨團，接下來還要拜訪民進黨與民眾黨黨團，希望各黨在協商時能支持旅行業，盼520之前能有好的答案。

觀光 中華民國 諾魯

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