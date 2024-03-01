放寬陸配入籍 政院：兩岸對立 無修法規畫

圖為2016年百餘名陸配在立法院外高喊「要平等、反歧視、身分證六改四」等口號。(本報資料照片)

國民黨 立院黨團優先法案提出陸籍配偶取得台灣身分證年限比照外配，從六年縮短至四年，藍白喊支持、綠強力阻擋。行政院昨表達立場，行政院發言人林子倫表示，兩岸仍屬對立狀態，對修法持保留態度，陸委會、內政部目前沒有修法規畫。

林子倫表示，基於國家利益與整體國家安全的考量，與其他國家的關係與狀態並不相同，且陸配在取得台灣身分後，依照現行規範，權利義務也與其他國家的外籍配偶不同，此事應綜合考量政策因素，採取更審慎的態度來面對。

民進黨 立法院黨團幹事長吳思瑤指出，陸配入籍年限比較長，享有福利待遇都優於外配，甚至是享有其他外配都沒有的依親福利，「如果可以大幅因為依親，濫用台灣的醫療、健保 資源，我們就防不勝防。」

民進黨指稱陸配入籍會濫用健保並衍生國安問題。國民黨立委蘇清泉表示，健保與陸配根本無關，要解決問題應調整保費或費率。他說，現在陸配入籍年限是六年，民進黨政府說改成四年會有國安問題，「六年就不會有國安問題嗎？」根本毫無邏輯。

國民黨立委黃健豪表示，民進黨擺明是歧視，其他國籍的配偶就沒有這種問題，只有陸配不行？

民眾黨立委黃珊珊說，聯合國公約及台灣相關法規都是反歧視，民眾黨在2024大選期間也提過非常多次，「若是有國安問題，不會是因為他的身分，而是做了什麼壞事」，國安有疑慮不會因為這個人，幾年入籍而突然變壞人，台灣是自由民主社會，不要這麼害怕。

輿論批評，國民黨擬推動大陸籍配偶入籍年限由六年縮短為四年，親綠醫界憂排擠醫療量能，先聲奪人表態反對，民進黨政府跟著搭腔，理由萬變不離其宗，又是「國家利益與國家安全考量」，民進黨總統當選人賴清德選前對新住民喊包容友善，選後陸配卻成中共同路人，令人無言。

現實來看，陸配親友來台探親或依親者超過半年，才能使用健保；年滿70歲以上雖可申請定居，但每年有60名限額，對健保影響幅度極為有限，與取得國籍年限縮短與否，不能混為一談；說穿了還是民進黨的人權會轉彎，歧視早已深入骨髓，五二○後，已可預見離兩岸交流與和平共好愈來愈遠。