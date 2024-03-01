放寬陸配入籍 政院：兩岸對立 無修法規畫
國民黨立院黨團優先法案提出陸籍配偶取得台灣身分證年限比照外配，從六年縮短至四年，藍白喊支持、綠強力阻擋。行政院昨表達立場，行政院發言人林子倫表示，兩岸仍屬對立狀態，對修法持保留態度，陸委會、內政部目前沒有修法規畫。
林子倫表示，基於國家利益與整體國家安全的考量，與其他國家的關係與狀態並不相同，且陸配在取得台灣身分後，依照現行規範，權利義務也與其他國家的外籍配偶不同，此事應綜合考量政策因素，採取更審慎的態度來面對。
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，陸配入籍年限比較長，享有福利待遇都優於外配，甚至是享有其他外配都沒有的依親福利，「如果可以大幅因為依親，濫用台灣的醫療、健保資源，我們就防不勝防。」
民進黨指稱陸配入籍會濫用健保並衍生國安問題。國民黨立委蘇清泉表示，健保與陸配根本無關，要解決問題應調整保費或費率。他說，現在陸配入籍年限是六年，民進黨政府說改成四年會有國安問題，「六年就不會有國安問題嗎？」根本毫無邏輯。
國民黨立委黃健豪表示，民進黨擺明是歧視，其他國籍的配偶就沒有這種問題，只有陸配不行？
民眾黨立委黃珊珊說，聯合國公約及台灣相關法規都是反歧視，民眾黨在2024大選期間也提過非常多次，「若是有國安問題，不會是因為他的身分，而是做了什麼壞事」，國安有疑慮不會因為這個人，幾年入籍而突然變壞人，台灣是自由民主社會，不要這麼害怕。
輿論批評，國民黨擬推動大陸籍配偶入籍年限由六年縮短為四年，親綠醫界憂排擠醫療量能，先聲奪人表態反對，民進黨政府跟著搭腔，理由萬變不離其宗，又是「國家利益與國家安全考量」，民進黨總統當選人賴清德選前對新住民喊包容友善，選後陸配卻成中共同路人，令人無言。
現實來看，陸配親友來台探親或依親者超過半年，才能使用健保；年滿70歲以上雖可申請定居，但每年有60名限額，對健保影響幅度極為有限，與取得國籍年限縮短與否，不能混為一談；說穿了還是民進黨的人權會轉彎，歧視早已深入骨髓，五二○後，已可預見離兩岸交流與和平共好愈來愈遠。
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