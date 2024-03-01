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向心烏龍共諜案翻版 陸配被控收大陸金援干預選舉 獲判無罪

台灣新聞組／台北1日電
中華婦女聯合會理事長、陸配何建華。(本報資料照片)
中華婦女聯合會理事長、陸配何建華。(本報資料照片)

中華婦女聯合會理事長、陸配何建華被控接受大陸金援，指使包姓媒體人撰寫工作計畫書干預2020年總統大選，被檢方依違反國家安全法起訴；何女、包男審判中否認犯罪，台北地方法院調查後，昨天宣判兩人無罪。台北地檢署表示，收判後將研議是否上訴。

何建華官司纏訟三年多，一直遭限制出境，期間她雖以母親病逝，想回大陸奔喪，都遭法院裁定駁回，其境遇如同「向心烏龍共諜案」翻版。

檢方指控，何建華透過新黨前立委馮滬祥引薦，接觸到大陸對台實施統戰的全國台灣同胞聯誼會，另接受北京市台辦調研員王正智的指導，刺探有台獨理念的民眾赴陸資料。

2017年10月，何女指示包撰寫工作計畫，同年11、12月，她接受全國台聯會安排出席大陸的研修班，全國台聯會指示何女應完成「把台灣38萬陸配凝聚起來」的工作方針，以達成普查台灣陸配的目標。

2019年6月，何建華結識大陸全國台灣同學會副會長黃信瑜，黃表示會挹注何女選舉資金，再請何女以「蔡總統博士學歷造假」議題舉辦陳抗，匯款人民幣3萬元(約4187美元)到何女廈門的帳戶，黃並提供新聞稿給何女要求轉送媒體人彭文正、年金改革聯盟、軍公教聯盟等，以製造選舉紛爭。

依據檢方起訴，2019年8月王正智以微信傳送「高雄市議員時代力量黃捷的老娘，在大陸賣茶葉大賺人民幣，用賺大陸的人民幣支持她女兒在台灣搞台獨」的訊息給何建華，指揮何女瞭解黃捷的資料。

法院去年12月28日開辯論庭，何建華抱怨說，檢方以前查辦她招攬陸配赴金、廈旅遊向團員收台幣7800元(約245美元)再退佣，不過，團費是照市場行情處理，案子也判無罪，連查扣的台幣40萬元(約1.3萬美元)司法機關也退還了。

何建華審判中說，檢察官過去查辦她招攬陸配赴金、廈旅遊收費再退佣，違反選罷法，但她招攬的團費是依照市場行情來處理，檢方卻一再偵辦她。

包姓媒體人說，檢察官用國安法辦他是政治壓迫，他本來就是文字工作者，在婦女聯合會工作只是幫忙整理開會紀錄，沒有幫大陸做事情，「我是中華民國國民，我支持我的國家」。

包表示，政治人物仇中、抗中造成兩岸關係緊張，共機也在台灣上空繞來繞，都是政治上的因素，「政治上的因素干我什麼事？」包另批，檢察官用國安法偵辦他，是用大砲在打小鳥。

包男昨天表示，這是一起明顯因歧視而濫權起訴的政治案件，感謝審判長守住憲法保障言論自由與人權的底線，司法天秤沒有向政治傾斜，還給無辜被捲入官非者清白與公道，感覺很開心。

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