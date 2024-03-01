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陸船翻覆 陸提比照11年前台菲廣大興案

記者蔡家蓁／金門1日電
2月14日金門海域發生執法意外傷亡事件，圖為海巡署第9海巡隊當天將翻覆的大陸快艇拖回金門料羅碼頭蒐證勘驗。(圖／海巡署提供)
2月14日金門海域發生執法意外傷亡事件，圖為海巡署第9海巡隊當天將翻覆的大陸快艇拖回金門料羅碼頭蒐證勘驗。(圖／海巡署提供)

陸船翻覆釀二死案昨天是事發第16天，海巡署與陸方代表團經過10天密集協商，昨上下午各進行一場閉門會議，兩方結束後都低調不受訪，相較於上午雙方代表面色鐵青離場，下午會議陸方離場時表情和緩不少。消息人士透露，陸方要求比照當初「廣大興案」來處理，只是這回台方變成陸方，菲國變成台方。

海巡署副署長許靜芝等官員昨上午9時在浯江飯店與陸方代表進行第10次協商，陸委會處長周鳴瑞、海基會代表此次都與會，閉門會議進行約50分鐘結束，泉州台辦副主任李朝暉面色凝重離場，面對媒體詢問是否有協商結果，李不發一語快步離去。許靜芝則率官員上樓闢室密談，全程臉色鐵青，談判似陷入膠著。

下午的閉門會議，許靜芝等人早早到場等待，陸方代表下午4點多到場，雙方繼續「馬拉松會議」，這回30多分鐘就結束，陸方代表表情明顯和緩不少；原本以為海巡署官員不久也要離去，沒想到他們竟原地在會場內進行超過兩小時內部會議。

據了解，海巡署內部會議包括陸委會、海基會代表都與會，可謂小型「跨部會」會議，過程中幕僚不時送紙張進會場，連便當也準備了，開起「便當會議」。

消息人士透露，昨天協商氣氛凝重，應與前天國台辦發言人朱鳳蓮的重話有關，顯示大陸官方強硬態度，讓陸方代表也備感壓力。

此外，有權威人士透露，陸方覺得此案與「廣大興案」情節雷同， 提出比照當初台灣要求的條件來辦理。

2013年台灣漁船「廣大興28號」遭菲律賓海巡署公務船於巴林坦海峽海上掃射，造成台籍船長洪石成中槍身亡，當時台方提出「正式道歉、調查懲兇、損害賠償、漁業談判」等四大訴求。最後時任菲律賓總統艾奎諾三世透過發言人以及菲律賓駐台辦事處主席裴瑞茲代表「他個人（艾奎諾三世）與菲律賓人民」向台灣對於這場「不幸且非故意」的事故道歉。

外傳陸方想要回兩具罹難者遺體，原本海巡署是拒絕的，但經過多日協商，台方似有鬆動，地檢署則低調不多談。

針對運回兩具遺體一事，傳出將交由金門紅十字會來協處，紅會表示，目前尚未接到電話，若真要協助運回遺體，也要有陸委會、海巡署正式公文。

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