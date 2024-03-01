陸船翻覆釀2死 海巡署：無疏失 無書面道歉規畫

中國快艇事件釀二死，海巡署表示同仁沒有疏失責任，目前沒有書面道歉規畫。(本報資料照片)

陸船翻覆釀二死案，陸方代表與海巡署官員展開協商，外傳台方擬朝書面致歉方向進行，海巡署昨表示目前沒有書面道歉規畫，強調證據顯示海巡署同仁沒有疏失責任；行政院則呼籲兩岸能務實處理本次事件。海基會副秘書長蔡孟君昨表示，案件進入司法程序，希望各方理性、務實地看待這起事件。

海巡署巡防組組長廖雲宏昨表示，這是一個單純執法個案，海巡署完全是依法執行職務，現在調查的客觀證據，顯示沒有同仁疏失責任，目前沒有書面道歉規畫。

行政院發言人林子倫表示，針對翻覆案，行政院定義它是一個海上執法事件。海委會、陸委會第一時間盡全力協助不幸罹難者家屬，協同相關人員進行後續處理，同時配合司法調查，持續向各界說明事發經過。目前檢調單位仍在進行調查，正在釐清真相，期盼兩岸雙方共同務實處理，維護兩岸人民福祉和權利。

針對陸方人員證件問題，蔡孟君表示，事發後海基會及陸委會積極協調移民 署等相關單位盡速核發陸方人員入出境許可證，也依實際需要辦理證件延期事宜；只要有接到指示、有需求，海基會就會配合辦理。

談到與大陸海協會聯繫，蔡孟君表示，事件發生隔天（2月15日），海基會即依照陸委會委託，發函給海協會通報事件情形，並在19日二度發函海協會，促請陸方盡快提供來台協處人員名單，但對方已讀不回。她透露，陸方代表最終名單是由陸委會交付海基會。她強調，台灣依法執法，目前案件已進入司法程序，希望各方能尊重台灣司法體制，靜待調查，也希望各方理性務實，不要用扭曲角度看待事情。