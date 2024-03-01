我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

陸船翻覆釀2死 海巡署：無疏失 無書面道歉規畫

記者陳熙文、陳宥菘╱台北1日電
中國快艇事件釀二死，海巡署表示同仁沒有疏失責任，目前沒有書面道歉規畫。(本報資料照片)
中國快艇事件釀二死，海巡署表示同仁沒有疏失責任，目前沒有書面道歉規畫。(本報資料照片)

陸船翻覆釀二死案，陸方代表與海巡署官員展開協商，外傳台方擬朝書面致歉方向進行，海巡署昨表示目前沒有書面道歉規畫，強調證據顯示海巡署同仁沒有疏失責任；行政院則呼籲兩岸能務實處理本次事件。海基會副秘書長蔡孟君昨表示，案件進入司法程序，希望各方理性、務實地看待這起事件。

海巡署巡防組組長廖雲宏昨表示，這是一個單純執法個案，海巡署完全是依法執行職務，現在調查的客觀證據，顯示沒有同仁疏失責任，目前沒有書面道歉規畫。

行政院發言人林子倫表示，針對翻覆案，行政院定義它是一個海上執法事件。海委會、陸委會第一時間盡全力協助不幸罹難者家屬，協同相關人員進行後續處理，同時配合司法調查，持續向各界說明事發經過。目前檢調單位仍在進行調查，正在釐清真相，期盼兩岸雙方共同務實處理，維護兩岸人民福祉和權利。

針對陸方人員證件問題，蔡孟君表示，事發後海基會及陸委會積極協調移民署等相關單位盡速核發陸方人員入出境許可證，也依實際需要辦理證件延期事宜；只要有接到指示、有需求，海基會就會配合辦理。

談到與大陸海協會聯繫，蔡孟君表示，事件發生隔天（2月15日），海基會即依照陸委會委託，發函給海協會通報事件情形，並在19日二度發函海協會，促請陸方盡快提供來台協處人員名單，但對方已讀不回。她透露，陸方代表最終名單是由陸委會交付海基會。她強調，台灣依法執法，目前案件已進入司法程序，希望各方能尊重台灣司法體制，靜待調查，也希望各方理性務實，不要用扭曲角度看待事情。

移民

上一則

夏立言會見宋濤 「促民進黨妥善處理」

下一則

黑白集／海鯤與C919 都是兩岸官方宣傳話題

延伸閱讀

陸船翻覆 國台辦批管碧玲「冷血」 陸委會嗆「歪曲事實」

陸船翻覆 國台辦批管碧玲「冷血」 陸委會嗆「歪曲事實」
陸船翻覆陷僵局 台灣拖愈久失去的恐愈多

陸船翻覆陷僵局 台灣拖愈久失去的恐愈多
陸漁船翻覆2死案 台海巡署長首見陸家屬、傳願付慰撫金

陸漁船翻覆2死案 台海巡署長首見陸家屬、傳願付慰撫金
新聞眼／陸委會球員兼裁判缺同理心 人道優先成諷刺

新聞眼／陸委會球員兼裁判缺同理心 人道優先成諷刺

熱門新聞

台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑
演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵